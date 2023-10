Als die Ökumenische Erwachsenenbildung Tettnang im Frühjahr für ihre zwei Vorträge zur Lebenshilfe das Thema Angst wählte, hätten sie an Auslöser wie die auslaufende Coronakrise, den Ukrainekrieg und die Umweltproblematik gedacht ‐ durch das aktuelle Geschehen in Israel sei nun noch eine neue Dimension hinzugekommen, hat Pfarrer Hermann Riedle in seiner Begrüßung bei der zweiten Veranstaltung der Themenreihe am Dienstagabend erklärt.

Umso aktueller also die Fragestellung, die dem Abend zugrunde gelegt war: „Können wir als Christen der Angst etwas entgegensetzen? Was kann die Bibel dazu beitragen?“

Viele Interessierte sind am Dienstag in den Gemeindesaal St. Gallus zum Vortrag von Josef Epp gekommen. Sein Thema: „Fürchtet euch nicht! Die immer wiederkehrende Botschaft der Bibel und die Angst des Menschen als Grunderfahrung“.

Die verschiedenen Formen der Angst

Wie schon beim Frauenfrühstück der evangelischen Kirchengemeinde im Frühjahr schöpfte Epp aus seiner reichen Erfahrung als Religionslehrer und Klinikseelsorger wie aus leidvoller Verlust-Erfahrung in der eigenen Familie. Lebendig, in bester Balance von Humor und Ernst, fesselte er die Zuhörer in freier Rede, wobei er Leitsätze auf Leinwand projizierte.

Nach einem Exkurs in Erkenntnisse der Hirnforschung zur Angst beleuchtete er die Phänomene Angst und Furcht: Furcht vor einer Bedrohung, die Flucht auslöst, und Angst als unbestimmte Reaktion auf etwas Bevorstehendes, auf Veränderung bis zum Kontrollverlust. Pathologisch sei die Angst, wenn es zu Panikattacken komme, zu Angststörungen, mit denen man nicht mehr umgehen könne und dringend professionelle Behandlung brauche.

Beispiele aus der Bibel würden zeigen, wie jede Veränderung den Menschen verunsichere, wie wenn Gott von Abraham den Aufbruch aus dem sicheren Vaterhaus verlange. Zugleich verspreche Gott: „Ich selbst bin dein Schild, dein Lohn wird sehr groß sein.“ Auch die Weihnachtsbotschaft sei eine tiefgreifende Wende.

Bibel greift das Thema immer wieder auf

Immer wieder finde man in der Bibel das „Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht.“ Immer sei die Erschütterung, der Verlust der Sicherheit zugleich eine neue Botschaft für das Leben. „Was mir Angst macht, kann im Kern eine erlösende Botschaft enthalten.“ So habe schon mancher Kranke erfahren, dass Gott aus der Angst heraus neue Wege eröffne.

Zuletzt zeigte Epp Hilfen, Angst zu überwinden. Wichtig sei Selbstvertrauen. Dazu müsse man tun, was einen stärkt und schützt, müsse sich die Zeit nehmen, zu sich zu finden. Eine wichtige Hilfe, Furcht zu überwinden, sei, einander zu vertrauen. Wissenschaftlich nachweisbar sei die beruhigende Wirkung menschlicher Nähe und Berührung.

„Kuscheln gegen Depression“, lautet das Motto. Nicht minder wichtig im Kampf gegen die Angst seien tiefe Gespräche, die Interesse für den anderen zeigen. Daher Epps Aufforderung: „Schenken wir einander Nähe und Vertrauen.“ Nähe und Vertrauen zu Gott müsse wachsen und reifen und sei ein ständiger Prozess.

In der Stille müsse man nach den Wurzeln suchen: Was trägt mich, was hält mich? Dann erfahre man die christliche Hoffnungsbotschaft, dass Gott da ist, dass er sich in der Stille mitteilt.