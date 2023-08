Anwohner der Tettnanger Innenstadt sind frustriert. Seit Wochen finden sie kaum noch zur Ruhe und können nachts oft nicht schlafen. Der Grund: Abendlicher und nächtlicher Lärm vor der Tiefgarageneinfahrt in der Grabenstraße durch eine Gruppe junger Erwachsener, die sich dort regelmäßig aufhält.

Mit einem Schreiben und einer Unterschriftenliste haben sich Anwohner aus Grabenstraße, Schulstraße, Kronengäßle und Karlstraße nun an die Stadt gewandt. Sie fordern, dass diese etwas unternimmt.

Neu sei das Problem nicht, sondern schon lange immer im Frühjahr und Sommer ein Thema — auch wenn es während der Corona–Jahre nachgelassen habe. „Dieses Jahr ist es aber besonders heftig“, sind sich drei Anwohnerinnen aus der Grabenstraße einig.

Ich traue mich mittlerweile auch nicht mehr dorthin, wenn sie da sind und laufe einen Umweg, Anwohnerin

Anwohner haben Angst und laufen Umweg

Namentlich genannt werden möchte keine von ihnen. Denn nachdem sie schon häufig angepöbelt und beschimpft worden seien, nachdem sie die Störenfriede auf ihr Verhalten angesprochen hätten und um Ruhe baten, haben sie nun Angst vor möglichen Reaktionen auf ihre Beschwerden.

Die E-Ladeplätze werden laut den Anwohnern oft zweckentfremdet und von jungen Erwachsenen zugeparkt, die sich dort mit Freunden treffen. (Foto: Linda Egger )

„Ich traue mich mittlerweile auch nicht mehr dorthin, wenn sie da sind und laufe einen Umweg“, sagt eine der Anwohnerinnen. Konkret geht es darum, dass sich eine Gruppe von etwa zehn jungen Erwachsenen regelmäßig in der Grabenstraße trifft und sich im Bereich vor der Einfahrt zur Tiefgarage und bei dem überdachten Eingang aufhält.

Die jungen Leute würden mit ihren Autos vorfahren, diese unerlaubterweise auf den Elektro–Ladeparkplätzen abstellen und allerlei Lärm machen. „Lautstarke Unterhaltungen, Herumschreien, laute Musik aus den Autos, die Tür zur Tiefgarage knallen lassen“ — so zählen es die Anwohner auf. Auf mehreren Handyvideos ist die Geräuschkulisse deutlich zu vernehmen.

Mopedfahrer missachten Durchfahrverbot

Außerdem würden einige der Jugendlichen häufig mit Mopeds auf einem Rundkurs durch Grabenstraße, Kronengäßle, Karlstraße und Neugasse fahren — trotz Durchfahrtsverbot.

Meist ist so gegen 1 oder 2 Uhr nachts Schluss, aber letzte Nacht bin ich zum Beispiel um 4.14 Uhr von dem Krach wach geworden, Anwohnerin

Die jungen Erwachsenen, die eine Anwohnerin auf zwischen 18 und 20 Jahre schätzt, seien seit Mai fast jeden Abend da — sowohl am Wochenende, als auch an Wochentagen. Ab etwa 21 Uhr steige die Geräuschkulisse dann so stark an, dass sie sich enorm gestört fühle.

Im Kronengäßle herrscht Durchfahrtsverbot - das die jungen Erwachsenen jedoch laut der Anwohner häufig mit ihren Mopeds ignorieren. (Foto: Linda Egger )

„Ich habe meinen Garten dieses Jahr vielleicht einmal richtig benutzt“, sagt sie. Es herrsche dann ein ständiges Kommen und Gehen vor der Tiefgarage und nicht selten seien die jungen Leute bis in den frühen Morgen dort. „Meist ist so gegen 1 oder 2 Uhr nachts Schluss, aber letzte Nacht bin ich zum Beispiel um 4.14 Uhr von dem Krach wach geworden“, sagt eine andere Anwohnerin.

Eine weitere Bewohnerin erzählt, dass sie inzwischen häufig auf einer Matratze im Wohnzimmer schlafe, weil sie den Lärm im Schlafzimmer, das zur Grabenstraße hin liegt, nicht mehr ertrage. Anfangs hätten sie das Gespräch mit den jungen Leuten gesucht und sie gebeten, leiser zu sein. Doch geholfen habe das nie lange. Schon mehrmals hätten sie in den vergangenen Wochen dann die Polizei gerufen.

So äußert sich die Polizei

„Doch sobald die Polizei da war, war Ruhe und sie zeigten sich total einsichtig. Dann, eine halbe Stunde später, ging es wieder los“, beschreibt eine Anwohnerin. Christian Sugg, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg, bestätigt, dass es in den vergangenen Wochen immer wieder Mitteilungen über Ruhestörungen in der Grabenstraße gegeben habe.

„Die Örtlichkeit wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen jeweils entsprechend überprüft — sofern die Einsatzlage dies zugelassen hat“, so der Sprecher.

Teils hätten die Beamten vor Ort dann Personengruppen angetroffen, diese seien zur Ruhe ermahnt worden und hätten gegebenenfalls einen Platzverweis erhalten. „Die Örtlichkeit wird dann zumeist später nochmals überprüft, um die Einhaltung der polizeilichen Weisung zu kontrollieren“, äußert Sugg weiter.

„Sollten einzelne Personen wiederholt durch entsprechende Störungen in Erscheinung treten, haben diese mit einer Ordnungswidrigkeiten–Anzeige und einem Bußgeld zu rechnen“, so der Polizeisprecher.

Vorschläge für bauliche Änderungen

Weitere Maßnahmen, etwa bauliche Änderungen, würden dagegen nicht in der Hand der Polizei liegen. Vorschläge, wie solche Maßnahmen aussehen könnten, haben Anwohner Mitte Juli in ihrem Schreiben an die Stadt aufgezählt. So schlagen sie beispielsweise vor, die Sitzmöglichkeiten vor dem Parkhaus einzuschränken — also beispielsweise die Mauer am Eingangsbereich zu bepflanzen oder ein Gitter anzubringen.

Der Platz vor der Tiefgarage in der Grabenstraße ist derzeit ein beliebter Treffpunkt für junge Erwachsene. Anwohner stören sich jedoch an dem abendlichen und nächtlichen Lärmpegel. (Foto: Linda Egger )

Weiter werden als Lösungsvorschläge genannt, die Beleuchtung im beziehungsweise vor dem Parkhaus zu reduzieren, Kontrollen oder eventuell eine Videoüberwachung einzuführen und das Durchfahrtsverbot im Kronengäßle und der Neugasse stärker zu überwachen.

Stadt–Pressesprecherin Judith Maier bestätigt, dass seit Anfang Juli vermehrt Beschwerde–Mails zu dem Thema eingehen würden. Die von den Anwohnern vorgeschlagenen Maßnahmen würden „geprüft und teilweise bereits umgesetzt“, teilt sie mit. Man stehe außerdem in engem Austausch mit der Polizei, zudem bestreife ein städtisch beauftragter Sicherheitsdienst punktuell die Innenstadt.

Warum Lärmbelästigungen schwierig zu ahnden sind

Rechtlich gesehen sei nachts ein Geräuschpegel von bis zu 45 Dezibel erlaubt. „Relevant ist allerdings der Mittelwert über den gesamten Zeitraum von 22 bis 6 Uhr. Einzelne Geräuschspitzen sind erlaubt“, erklärt Maier. Für ein Ordnungswidrigkeitsverfahren seien zahlreiche Daten erforderlich, unter anderem möglichst belastbare Lärmmessungen. „Lärmbelästigungen sind dadurch schwierig bis gar nicht zu ahnden“, so Maier.

Man weiß natürlich, dass man mit einen gewissen Lärm rechnen muss, wenn man in der Stadt lebt. Aber das geht einfach nicht, Anwohnerin

Einige kleinere Verbesserungen habe es laut der Anwohner schon gegeben: So sei die Eingangstüre zur Tiefgarage optimiert worden, sodass diese nicht mehr mit einem lauten Knall schließe. Auch seien zwischenzeitlich Pflanzkästen auf der Mauer am Eingang angebracht worden — diese seien jedoch am nächsten Tag bereits entwendet oder in der Umgebung verteilt worden, schildert eine Anwohnerin.

Rund zehn Anwohnerfamilien stehen hinter dem Anliegen und haben ihre Unterschrift auf die Liste gesetzt, die mit dem Schreiben an die Stadt ging. Sie fordern nun, dass die Stadt aktiv wird und weitere Maßnahmen umsetzt.

Man habe die Befürchtung, dass das Thema sonst bis zum Herbst „ausgesessen“ werde, weil es in der kalten Jahreszeit erfahrungsgemäß ohnehin ruhiger werde. „Man weiß natürlich, dass man mit einen gewissen Lärm rechnen muss, wenn man in der Stadt lebt. Aber das geht einfach nicht“, so eine der Anwohnerinnen.