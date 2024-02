Nachlegen ist das Ziel der SG Argental

Nach der erfolgreichen Rückkehr aus der monatelangen Pause (31:25-Sieg gegen den TSV Heiningen II) gehen die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental mit einem klaren Ziel ins nächste Heimspiel. Gegen die TSG Ehingen-Donau soll am Samstag (20 Uhr/Carl-Gührer-Halle) der nächste doppelte Punktgewinn her.

Beim Blick auf die Tabelle der Staffel IV in der Landesliga ist ein Favorit nur schwer auszumachen. Denn die auf Rang sieben liegende SG Argental empfängt die TSG 1848 Ehingen (Achter). Dennoch gehen die „Hummeln aus dem Argental“ mit reichlich Rückenwind ins zweite Heimspiel in Folge. Wie schon in der Vorwoche gegen die Reserve des TSV Heiningen sollen die beiden Punkte auch dieses Mal am Tettnanger Manzenberg bleiben.

Das Leben unnötig schwer gemacht

So zumindest der Plan des Teams um SGA-Kapitänin Milena Kunz und ihres Trainers Frank Beccara. Auch der geht die nächste Aufgabe nach dem 31:25-Erfolg gegen Heiningen II recht optimistisch an: „Wir müssen diesen Gegner daheim schlagen, obwohl wir gut auf die Prang-Schwestern aufpassen sollten. Sollten wir die Leistung aus dem Heiningen-Spiel abrufen können, dann ist mir nicht bange.“

Dabei lief gegen den TSV insbesondere im ersten Abschnitt noch nicht alles rund im Spielaufbau der Argentaler Handballerinnen. So mancher Fehlpass und technischer Fehler war zu sehen. „Das ist aus meiner Sicht unnötig, denn meine Mädels können es ja. Es gibt eigentlich keinen Grund, sich das Leben auf dem Spielfeld immer wieder selbst schwerzumachen“, meint Beccara.

Erster großer Heimspieltag des Jahres

Fernab des Spielausgangs ist der SGA so oder so nach Feiern zumute. Denn der erste große Heimspieltag des Jahres 2024 wird von einer Opening-Party im Foyer der Carl-Gührer-Halle umrahmt. Los geht’s hier bereits um 18 Uhr, pünktlich zum Anpfiff des Bezirksklassen-Spiels der SG Argental II gegen den SV Lonsee.

Kurzfristige Absage für Ailingen-Tannau

Ob auch die Damenteams der SG Ailingen-Tannau, die ebenfalls am Samstag Heimrecht genießen, in Feierlaune sind? Auch sie gehen mit klaren Zielen in die Spiele vor den eigenen Fans in der Ailinger Sporthalle (Fohlenstraße 19). „Wir dürfen den Gegner trotz des Tabellenplatzes nicht unterschätzen. Es geht darum, von Anfang an konzentriert zu spielen und wenig technische Fehler zu machen“, warnte SG-Trainerin Andrea Vogel, bevor sie wusste, dass ihre Mannschaft gar nicht spielen würde.

Denn der Tabellenletzte HC Hohenems, den Ailingen-Tannau im Hinspiel in Vorarlberg deutlich geschlagen hatte, sagte am Freitagabend wegen zu vieler Krankheitsfälle kurzfristig ab. Das SG-Perspektivteam ist dagegen am Nachmittag an der Reihe - und zwar um 16 Uhr in der Bezirksklasse gegen die MTG Wangen II. Da wolle man Revanche für das Hinspiel nehmen.