Tettnang

Nach Streit mit Pfefferspray attackiert

Tettnang / Lesedauer: 1 min

Ein 45–Jähriger und eine 43–Jährige haben am MIttwochabend in der Oberhofer Straße zwei Bewohner durch Reizgas verletzt. Das Duo war laut Polizeibericht mit einer Anwohnerin derart in Streit geraten, dass die Anwohnerin aus einem oberen Stockwerk eine Vase nach dem auf dem Parkplatz stehenden Paar warf.

Veröffentlicht: 17.08.2023, 17:18 Von: sz