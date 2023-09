Das Tettnanger Stadtmarketing hat sich in den vergangenen Jahren neu ausgerichtet ‐ mit dem Start der neuen Citymanagerin Ann Bauer im vergangenen Jahr habe dieser Prozess erfolgreich abgeschlossen werden können, teilt der Citymarketingverein Tettnang erleben mit. Die erste Zwischenbilanz fällt positiv aus.

Die Händler hätten sich gefreut, dass es wieder eine Ansprechpartnerin für die Innenstadt gebe, sagt Ann Bauer rückblickend zu ihrem Start bei Tettnang erleben. Man sei auf einem guten Weg, bilanziert sie. „Die monatlichen Mitgliedertreffen sind belebter und auch die Diskussionskultur ist besser geworden“, berichtet sie.

Gutscheine gibt es nun auch online

Projekte für mehr Sichtbarkeit in der Stadt und ein positives Signal für Kunden wie Mitglieder seien beispielsweise die neuen Aufkleber für die Eingangstüren der Geschäfte gewesen oder die Klappbänke, die täglich vor einigen Geschäften aufgestellt werden. „Damit konnten wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Weitere Sitzmöglichkeiten in der Innenstadt und Werbung für den Verein“, so Ann Bauer.

Die neuen Klappbänke sind regelmäßig vor Geschäften zu sehen. Sie sollen den Verein bewerben und Sitzmöglichkeiten in der Innenstadt schaffen. (Foto: Fotostudio Tettnang, Lars Lehmann )

Ebenso hat der Verein seine Homepage neu gestaltet, um damit einen Mehrwert für die Tettnangerinnen und Tettnanger zu bieten. So sei dort nun neben Neuigkeiten aus der Stadt auch der wöchentliche Mittagstisch der Gastronomie zu finden sowie ein Onlineshop für die Tettnanger Einkaufsgutscheine.

Im Verein selbst habe es einige strukturelle Veränderungen gegeben. „Mit einem wöchentlichen Newsletter an die Mitglieder und einem monatlichen Vereinstreffen schaffen wir es, Informationen schnell und transparent an die Mitglieder weiterzugeben“, wird Vereinsvorstand Fritz Tauscher in einer Pressemitteilung zitiert.

Wert lege man außerdem darauf, dass die Mitglieder ein Mitspracherecht bei verschiedenen Themen haben. „Wir arbeiten in Arbeitskreisen, die bei vielen Entscheidungen nicht nur uns Vorstandsmitglieder einbinden, sondern ganz demokratisch unsere Mitglieder“, so Susanne Kiechle, zweite Vorständin des Vereins.

Mobilitätstag statt Autoschau

Die Tettnanger Veranstaltungen hat der Verein teils konzeptionell weiterentwickelt. Die größte Veränderung sei bei der ehemaligen Autoschau vonstatten gegangen, so Ann Bauer. Anstatt dieser findet inzwischen ein Mobilitätstag statt, der am 22. Oktober wieder geplant ist und in diesem Jahr einige Erweiterungen bekommen soll.

„Wir führen gerade noch Gespräche, aber die Bike-Area wird nach einem sehr guten Start im letzten Jahr nochmal mit einem Highlight ausgebaut“, kündigt die Citymanagerin an.

Auch mit dem Bodenseebauern-Markt im Frühjahr habe man eine Veranstaltung geschaffen, die gut ankam und mit der die einheimische Landwirtschaft ihren Auftritt in der Innenstadt bekomme. Der erste Verkaufsoffene Sonntag im Jahr soll auch in Zukunft immer unter einem bestimmten Tettnang-spezifischen Thema stehen, so Ann Bauer.

Welche Geschäfte in der Innenstadt fehlen

Was sie besonders freue, sei, dass die Mitglieder inzwischen mit großer Begeisterung bei den Veranstaltungen mitwirken und alle an einem Strang ziehen würden.

Dass es in Tettnang immer wieder auch Leerstände und Wechsel bei den Geschäften gibt, sieht sie nur bedingt kritisch. „Ich glaube, in der heutigen Zeit sind Wechsel normal“, sagt Bauer ‐ Auch wenn beispielsweise ein Geschäft für Spielwaren oder eine Parfümerie der Innenstadt gut tun würden, räumt sie ein.

Wenn es um das Thema Neuansiedlungen geht, hoffe man auch auf eine baldige Besetzung der Stelle für Wirtschaftsförderung bei der Stadt.

Insgesamt sehe sich der Verein laut Pressemitteilung nicht als reiner Werbeverein für den Einzelhandel und die Gastronomie. Man setze sich immer auch mit Themen auseinander, die Tettnang als Stadt betreffen.