Die Ernüchterung ist erstmal groß gewesen, als die SG Argental Ende August das Musikfestival Rock im Vogelwald in letzter Minute absagen musste. Im Anschluss erreichte den Verein eine Welle an Solidarität. Die Veranstalter verzeichneten einen immensen finanziellen Verlust.

Durch eine Spendenaktion konnte der Schaden jedoch abgefedert werden. Und die Verantwortlichen haben eine Entscheidung getroffen: 2024 soll es wieder einen Rock im Vogelwald geben ‐ wenn auch anders als bisher.

Der Schaden durch das Unwetter war immens. (Foto: SG Argental )

Rock im Vogelwald hätte am 25. und 26. August stattfinden sollen. Mitten während des Aufbaus war ein schweres Unwetter mit Orkanböen über das Argental hinweggefegt. Zelte wurden zerrissen, Bauzäune verbogen und weiteres Aufbaumaterial beschädigt. Rund 50 Vereinsmitglieder waren an den Vorbereitungen beteiligt.

Schaden beträgt 25.000 Euro

„Wir hatten eine Woche lang bei brütender Hitze aufgebaut“, sagt Vereinsvorstand Wolfgang Klemm. „Da waren wir schon sehr demotiviert und niedergeschlagen, dass wir alles unverrichteter Dinge wieder abbauen mussten.“

Wir haben direkt nach der Absage unglaublich viele Reaktionen bekommen, alle zeigten Verständnis und viele wollten wissen, wie sie helfen können, Wolfgang Klemm

Zumindest alles, was nach dem Unwetter noch übrig war. Manches wurde so stark beschädigt, dass es nur noch Schrottwert hatte. Zu den materiellen Schäden kamen noch Kosten für Dienstleister hinzu, ebenso wie die Gagen für die Bands. „Vieles wurde in Vorleistung schon gezahlt“, sagt Klemm. Eine Schadenssumme von insgesamt 25.000 Euro stand im Raum.

Man habe dann mit Dienstleistern und Bands verhandeln können, die Solidarität von allen Seiten sei immens gewesen. „Es sind uns alle entgegengekommen“, berichtet Klemm. Bands hätten auf ihre Gage verzichtet, sogar der Headliner Antiheld habe die zweite Zahlung und somit die Hälfte der Gage erlassen. Lokale Firmen hätten dem Verein teils ebenfalls die Kosten für entstandene Schäden erlassen.

Vereine unterstützen mit Spendenaktionen

„Wir haben direkt nach der Absage unglaublich viele Reaktionen bekommen, alle zeigten Verständnis und viele wollten wissen, wie sie helfen können“, so Klemm. Daraufhin habe man ein Spendenkonto eingerichtet. Vor gut einer Woche hat der Verein die Spendenaktion mit einem Beitrag in den sozialen Medien und auf der Homepage offiziell beendet.

Die Hilfsbereitschaft sei groß gewesen, man habe zahlreiche Spenden erhalten, von Kleinbeträgen bis zu großen Summen von 1000 Euro. Aber auch befreundete Vereine hätten die SG Argental unterstützt.

So beispielsweise der SV Vogt, der bei einem Heimspiel ein Spendenkässchen aufstellte und die Hälfte der Eintrittsgelder spendete. Ebenso habe die Bürgerwehr Laimnau den Verein unterstützt. Auch die Festivalmacher von Woodstockenweiler steuerten 1000 Euro aus Solidarität bei.

Noch im Herbst soll es voraussichtlich einen Benefiz-Frühschoppen des Musikvereins Laimnau geben, bei dem die SG Argental die Bewirtung übernimmt. „Wir haben absolut nicht mit so viel Unterstützung gerechnet und waren wirklich sprachlos und überwältigt“, sagt Wolfgang Klemm.

So geht es jetzt weiter

Die finale Spendensumme, die zusammengekommen sei, will er zwar nicht nennen. Doch man verzeichne am Ende nun einen verbleibenden Schaden von rund 1000 Euro. „Was uns natürlich fehlt, sind die Einnahmen. Der Vogelwald bringt uns sonst eine fünfstellige Summe ein“, sagt Klemm. Alle größeren geplanten Projekte des Vereins liegen daher erstmal auf Eis.

Von dem August-Termin wollen wir weg, Wolfgang Klemm

Hattes es kurz nach der Absage noch ernste Überlegungen gegeben, das Festival ganz einzustampfen, hat der Vereinsrat inzwischen entschieden, dass es 2024 eine Fortsetzung geben soll. Aber: Ein neues Konzept soll her. „Von dem August-Termin wollen wir weg“, sagt Klemm. Mehr als 30 Jahre lang fand das Festival im Juli statt. Aufgrund von Umweltschutz-Auflagen durch das Landratsamt musste es auf August verlegt werden.

Fortsetzung mit Änderungen

Nachdem bereits 2022 schon beinahe Konzerte wegen Unwetter abgebrochen werden mussten und dieses Jahr alles ausfiel, will der Verein nochmals mit den Behörden in Kontakt treten, ob sich ein anderes Zeitfenster finden lässt. Möglich sei auch eine Verlegung an einen anderen Standort. „Auch wenn uns das sehr wehtun würde, weil man den Charakter wegnimmt“, räumt Klemm ein.

Mitte Oktober will sich das Vogelwald-Team zusammensetzen und nach Lösungen suchen. Klar sei aber jetzt schon: „Es sollen weiterhin zwei Tage sein und auch die Möglichkeit für Camping soll bleiben“, kündigt Klemm an.