Die ersten sind schon etwas früher zur Schöre nach Dietmannsweiler gekommen. „Sag mal, bist du nicht der Karlheinz Brugger?“ fragt Martin Amann aus Oberteuringen. Die Antwort kommt nach kurzer Überlegungszeit: „Und du - warte - du bist der Martin.“ Beide haben sich seit 50 Jahren nicht mehr gesehen.

Es ist das erste Klassentreffen des Abschlussjahrgangs 1974 der Tettnanger Landwirtschaftsschule. Helmut Broger aus Goppertsweiler hat das Treffen organisiert und seine Jahrgangskollegen eingeladen.

Nur einer hat beruflich umgesattelt

Manche sind sich, wie sich im Laufe des Abends herausstellt, doch hin und wieder begegnet, sei es auf der weiterführenden Landwirtschaftschule, beim Landwirtschaftsverband, bei Bauernversammlungen, Fortbildungen oder Messen - und manche eben über die Feuerwehraktivitäten wie etwa Martin Amann und Helmut Broger.

Bei etlichen ist das allerdings seit 50 Jahren nicht der Fall gewesen. Die meisten sind um den Jahrgang 1956, damit inzwischen im Rentenalter - und überwiegend der Landwirtschaft treu geblieben. Nur einer hat gleich nach der Berufsschule auf die Elektronikschule umgesattelt, hat also ganz andere Wege eingeschlagen.

Ganz unterschiedliche Konzepte und Wege

Inzwischen haben manche ihre Landwirtschaftsbetriebe an Kinder oder Nachfolger übergeben, andere haben das meiste ihrer Flächen verpachtet. Wieder andere arbeiten immer noch in ihrem Betrieb mit - oder führen ihn weiter, solange es gesundheitlich geht.

Sie alle haben ganz unterschiedliche Konzepte verfolgt oder tun dies noch. Zwei haben größere Viehhaltungsbetriebe mit oder ohne Biogas- und Photovoltaikanlagen, einige sind mit Sonderkulturen unterwegs, haben Obst-, Hopfen- oder Beerengärten.

Erinnerung an die sieben Verstorbenen

Verteilt sind die Seniorlandwirte in ganz Baden-Württemberg. „Ich habe die längste Anreise“, berichtet Karl Riedesser. Er kommt aus der Ulmer Gegend, wohin es ihn nach Ausflügen und Landwirtschaftsamt wieder hingezogen habe.

Helmut Broger erinnert in seiner kurzen Ansprache auch an die sieben inzwischen Verstorbenen des Abschlussjahrgangs 1974. Und freut sich, dass von den 28 Schülern immerhin die Hälfte gekommen ist.

Bei Führung stellt die Klasse von 1974 viele Fragen

Als Programm gibt es eine Führung von Juniorchefin Sonja Bentele, die an der vom Schwiegervater gebauten Kapelle beginnt. Dort stellt die Gruppe sich auch zum Klassenfoto auf. Weiter geht es zum ausgelagerten Stall - hier können die Schöre-Gäste quasi sehen, was in der Hof- und Brauereigaststätte auf den Teller kommt.

Man legt Wert auf Nachhaltigkeit - und Eigenverbrauch. Die Tiere bekommen überwiegend Futter vom Hof. Die gelernten Landwirte haben einige Fragen und erfahren viel über den Stallbetrieb, Fütterung, Mist und Gülleentsorgung für 140 Rinder und 20 Schweine.

Das offizielle Klassenfoto: 14 der ehemals 28 Absolventen sind zur Schöre nach Dietmannsweiler gekommen. (Foto: Olaf E. Jahnke )

Bei der anschließenden Brauereibesichtigung gibt es interessierte Fragen zum Hopfenhandel, zu Sorten und Braubetrieb. Schließlich geht es zum gemütlichen Teil, wobei die Teilnehmer sich noch einmal einzeln vorstellen, ein wenig aus dem Leben berichtet, von Kindern, Familie, Erfolgen oder Schicksalen.

In Gesprächen ist zum Thema Landwirtschaft von vielen zu erfahren: „Ich habe das nie bereut, mit der Landwirtschaft“ oder „Das war keinen Tag langweilig“. Es kommen auch nachdenkliche Bemerkungen: „Bis vor zehn Jahren war das ohne Einschränkungen gut“ bis hin zu „Mit Antragsfluten und Bürokratie braucht man viel mehr Durchblick.“

Die Landwirtschaftliche Berufsschule, die für den großen Altkreis Tettnang ausbildete, war in den 1990er Jahren aufgelöst worden. Lehrer habe es für sie damals nur einen gegeben, und man ist sich einig: Der sei klasse gewesen, man habe viel Wissen vermittelt bekommen. Oberstudienrat Heinrich Beutel wäre bestimmt zum Klassentreffen gekommen, er ist allerdings 2017 mit 91 Jahren verstorben.

Bei den Gesprächen wird insgesamt klar: Man hat die Zeit in guter Erinnerung. Ganz anders war, wie man am Geschlecht der Teilnehmer feststellen kann: Damals gab es keine - oder nur sehr wenig - Frauen in der Ausbildung. Und was bis heute gilt? „Die Zusammenarbeit von Alt und Jung funktioniert vielfach immer noch“, heißt es da. Und das Engagement der Frauen wirke positiv.

Das ist das Erfolgsrezept

Weiter wird aus den Gesprächen klar, dass man, das zeige der Schöre-Hof mit Familie Bentele als Vorzeigelandwirtschaft, auf Vielseitigkeit setzten müsse. Das Erfolgsrezept: „Zum richtigen Zeitpunkt eine mutige Entscheidung treffen.“