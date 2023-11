Zu seinem großen Jahreskonzert lädt der Musikverein Krumbach am Samstag, 2. Dezember, ab 20 Uhr in die Mehrzweckhalle Obereisenbach ein. Saalöffnung ist um 19 Uhr mit einem Sektempfang, kündigt der Verein an.

Die Krumbacher Musikanten mit ihrem Dirigenten Claus Furchtner haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und freuen sich auf viele Gäste. Als Solisten werden an diesem Abend Johannes Kienzle am Alphorn und Pius Martin am Bariton zu hören sein.