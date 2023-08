Musikverein Hasenweiler das letzte Konzert vor der Sommerpause

Der Musikverein Hasenweiler ist am Mittwoch, 9. August, zu Gast in Tettnang. Um 19 Uhr spielt die Kapelle auf dem Bärenplatz das letzte Konzert im August, bevor am 6. September die Platzkonzertsaison endet. Die 40 Musikerinnen und Musiker blicken auf mehr als 100 Jahre Vereinsgeschichte zurück. Unter der Leitung von Florian Obinger interpretiert das Ensemble heute klassische und moderne Musikstücke bekannter Komponisten. Plätze können unter der Telefonnummer 07542/53711 (Café Bar City) oder 07542/7452 (Brauerei und Gasthof zur Krone) reserviert werden. Auf der Terrasse der Torstuben bewirtet die Abteilung „Mach mit bleib fit“ des Sportvereins Tannau 1968.Die Konzerte finden nur bei guter Witterung statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter www.tettnang.de/platzkonzerte und bei der Tourist Information, Montfortplatz 2, unter der Telefonnummer 7542/510500 sowie per Mail an [email protected]