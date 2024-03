Das stürmische Sonntagswetter hat bestens zum abendlichen Konzert im Schloss gepasst, denn im Sturm hat das junge Berliner Leonkoro Quartett seine Zuhörer erobert. Mehr Musikfreunde als sonst waren in den Rittersaal gekommen und gerieten so in den Bann des Quartetts, dass sie am Ende im Stehen applaudiert haben.

Leonkoro, das Esperanto-Wort für Löwenherz, das sind die Brüder Jonathan und Lukas Schwarz an der ersten Violine und am Cello sowie Amelie Wallner an der zweiten Geige und Mayu Konoe an der Bratsche, die außer dem Cellisten stehend spielen.

Hautnah im intimen Rahmen des Rittersaals

Mit ihrer ungewöhnlichen Bühnenpräsenz haben sie in den fünf Jahren seit ihrer Gründung die wichtigsten Wettbewerbe gewonnen und starten durch zu einer Weltkarriere - umso schöner, sie hautnah im intimen Rahmen des Rittersaals zu erleben, wo kein noch so feiner Ton verloren geht.

Schon in Schuberts frühem Streichquartett Nr. 9 g-Moll spürte man die Intensität und Finesse ihres Spiels. Unmerklich changierte das Spiel der Kontraste, war vehement und wieder samten weich. In völliger Harmonie zog das fein ziselierte, anmutige Andantino vorüber, ließ im liedhaften Thema den reifen Schubert ahnen.

Lebhaft bis bedrohlich und schmerzend

Nicht minder anmutig gestalteten die Musiker das lebhafte Menuetto, während das Allegro zuletzt nach kurzen Staccato-Passagen zum regelrechten Sturm aufbrauste.

Eine ganz andere Welt tat sich mit Leos Janáceks Streichquartett Nr. 1 Kreutzersonate auf, eine hochemotionale, bedrohliche, schmerzend düstere Seelenmusik zu Tolstois Erzählung: Zerrissenheit, erbitterter Seelenaufruhr und mittendrin die Liebessehnsucht, winzige Momente von Seligkeit. Atemlos hörte man den Spielern zu, verfolgte den Widerstreit der Gefühle.

Schönheit am Abgrund

Ein wehmütiges Violinsolo malte die Begegnung der zerrissenen Ehefrau mit dem Schönen. Doch schnell war der bittersüße Zauber, das kurze Auskosten von Glückseligkeit zerstört, die Katastrophe nahm ihren Lauf, wie besessen hetzte das Cello, hetzte das Quartett voran. Im hochdramatischen, fiebrigen Spiel lebte der Zuhörer das tödliche Ehedrama, den Eifersuchtsmord mit.

Eingeleitet vom lyrisch-ariosen Cello, bescherte zuletzt Beethovens Streichquartett Nr. 7 op. 59/1 F-Dur betörende Schönheit. Und doch schien die selige Engelsmusik immer wieder zu kippen, eine Schönheit am Abgrund. Wie ein Zauber schwebte die erste Geige ekstatisch empor.

Sanfter Abendfriede und Begeisterungssturm

Faszinierend war die spielerische Leichtigkeit und Präzision des Quartetts, das Pulsieren, das Zurücknehmen bis in feinstes Wispern und erneute Anschwellen der Musik. Wie ein sanfter Abendfriede streichelte das Adagio das Gemüt, wie neugeboren führte das Allegro in Klangexplosionen.

Selten hat im Rittersaal ein klassisches Konzert solche Begeisterungsstürme ausgelöst wie an diesem Abend, den das Quartett mit dem spannenden Entr‘acte von Carolin Shaw ausklingen ließ.