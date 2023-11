Musikalische Lesung „Der kleine Prinz“ mit August Zirner

Auf Einladung der MJW Eventmanufaktur rezitiert der Schauspieler August Zirner im Rittersaal des Schlosses in Tettnang am Donnerstag, 16. November, 20 Uhr aus dem Roman „Der kleine Prinz“ und untermalt dies mit eigens komponierter Musik. August Zirner tritt gemeinsam mit Kontrabassist Kai Struwe auf, der aktuell in der Band von Helge Schneider spielt.

Eintritt kostet 28 Euro. Weitere Informationen unter www.mjw-eventmanufaktur.de