Müllsack im Garten gerät in Brand

Bei einem Brand in der St.-Aignan-Straße in Tettnang ist am Sonntag gegen 2.30 Uhr ein Schaden von rund 4000 Euro entstanden. Eine Anwohnerin verständigte die Feuerwehr und die Polizei, nachdem sie bemerkt hatte, dass die in ihrem Garten befindlichen Müllsäcke in Brand geraten waren. Durch das schnelle Handeln der Freiwilligen Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen anrückte, konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden, schreibt die Polizei. Die Flammen beschädigten Buschwerk, Terrassenmobiliar sowie ein Fenster an der Fassade des Hauses. Die Ermittler gehen derzeit nicht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus, die genaue Ursache ist noch ungeklärt.