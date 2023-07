Moveler im Training: Alles für die Fitness

Wer sich Mittwochabends um kurz nach 18 Uhr auf den Straßen rund um Tettnang aufhält, kann sie kaum übersehen: die Rennradfahrer von Move. Gekleidet im einheitlichen Dress kommen sie aus allen Himmelsrichtungen angefahren, damit sie pünktlich um 18.30 Uhr zum Trainingsstart vor dem Schloss sind.

Bevor sie in den verschiedenen Leistungsgruppen zur Ausfahrt aufbrechen, herrscht eine lockere Atmosphäre bei angenehm sommerlichen Wetter. In kleinen und größeren Gruppen stehen Teilnehmer zusammen und tauschen sich noch einmal über die bisherigen Erfolge aus. Mittlerweile kennen sie sich untereinander recht gut, denn sie trainieren bereits seit April zweimal wöchentlich miteinander.

Für Gruppe 2 aus Tettnang steht an diesem Mittwoch eine etwa 55 Kilometer lange Ausfahrt mit einigen Höhenmetern auf dem Plan. Vom Schloss aus starten die Hobbysportler in Richtung Gornhofen. Bereits kurz nach dem Start hat sich eine geschlossene Formation gebildet: In Zweierreihen rollen die Teilnehmer dicht an dicht hintereinander her und lassen kaum Platz zwischen dem eigenen Rad und dem Hinterreifen des Vordermannes. So zu fahren, bedarf einiges an Übung und war für einige Teilnehmer besonders zu Beginn der Move–Saison eine Herausforderung.

Training ändert sich mit der Zeit

Das weiß auch Harald Schulta, Trainer der Gruppe 2 in Tettnang. Im Frühjahr sei seine Aufgabe zunächst gewesen, den Teilnehmern das richtige Fahren in der Gruppe beizubringen. Es dauere immer einige Zeit, bis sich aus mehreren Individualisten ein funktionierendes Gruppengefüge zusammenfindet. Mit wenigen Wochen Training war das allerdings erledigt. Nachdem die Teilnehmer auch das Techniktraining abgeschlossen haben, geht es bei den Ausfahrten mittwochs und samstags nun im Wesentlichen darum, die Fitness weiter zu steigern.

Dafür bringen die Teilnehmer aus Gruppe 2 während der Trainingseinheiten unter der Woche mittlerweile über 50 Kilometer auf dem Sattel hinter sich. Bei den längeren Ausfahrten am Wochenende werden es dann auch mal 100 Kilometer oder mehr. Besonders samstags ist der Zeitaufwand laut Thomas Schröder, einem der Teilnehmer, entsprechend hoch. „Da muss man auch mal den Partnerinnen und Partnern danken, die uns dafür freigeben“, spaßt er.

Anstrengung zahlt sich aus

Das ausgiebige, zeitintensive Training zahlt sich allerdings aus, wie Thomas Ott, ein weiterer Teilnehmer aus Tettnang, bestätigt. Der 57–Jährige ist in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal Teil von Move und spürt, wie sich seine Fitness seit dem Frühjahr verbessert hat. „Ich bin hoch zufrieden mit mir“, sagt er lachend und ergänzt: „Ich fahre jetzt bei Weitem nicht mehr so angestrengt.“

Den größten Teil der Ausfahrten absolvieren die Teilnehmer in geschlossenen Gruppen — meist in Zweierreihen, in engen oder unübersichtlichen Straßen auch mal in einer Reihe hintereinander. Anders sieht das aus, wenn es steil bergauf geht. „Bei längeren Anstiegen ist es besser, wenn jeder nach seinem eigenem Rhythmus fahren kann, deshalb lösen wir bei diesen Anstiegen das Gruppenfahren auf“, erklärt Harald Schulta.

Training auf Umwegen

So läuft es auch bei dem Anstieg auf der Trainingsfahrt nach Gornhofen, den jeder Teilnehmer in seinem eigenen Tempo fahren darf. Während die Höhenmeter allerdings fest für das Training eingeplant waren, sorgt eine Baustelle auf dem zweiten Teil der Strecke für eine Überraschung.

Durch eine Umleitung zwischen Grünkraut und Bodnegg müssen die Move–Teilnehmer ihre Ausfahrt kurzerhand verlängern. Doch wegen des guten Trainings in den vergangenen Wochen ist dieser Umweg für die Teilnehmer der Gruppe 2 kein Problem und Trainer Harald Schulta kann am Ende der ungewollt langen Ausfahrt doch zufrieden sein.