Ein 40-jähriger Mann und seine beiden 21 und 19 Jahre alten Kinder sollen am Mittwoch kurz vor 8 Uhr zwei Mitarbeiterinnen des Amts für Integration vor dem Dienstgebäude in der Wilhelmstraße in Tettnang abgepasst und nach einem Streitgespräch eine Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen sowie ein Mobiltelefon von den beiden Frauen gestohlen haben.

Sie ließen laut Polizeibericht erst von den beiden Frauen ab, als sich ein unbekannter Zeuge einmischte. Das Trio flüchtete mit einem Fahrzeug, konnte aber im Rahmen einer polizeilichen Fahndung bei Horgenzell festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Mann fiel schon mehrfach auf

In jüngster Vergangenheit war es in den Diensträumen des Amtes mehrfach zu verbalen Entgleisungen des 40-Jährigen gekommen, offenbar aus Unverständnis über die allgemeinen Verwaltungsabläufe, berichetet die Polizei.

Zuletzt musste die Polizei den Mann am Dienstagnachmittag in Gewahrsam nehmen, nachdem er abermals in dem Dienstgebäude randaliert hatte und einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommen wollte. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.