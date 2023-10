Die fünfte Auflage der Tettnanger Musiknacht hat am Samstagabend zahlreiche Besucher aus nah und fern in die Montfortstadt gelockt. Dabei hatten die bestens gelaunten Partygäste die Qual der Wahl: In 15 Lokalen, Bars und Restaurants sorgten 16 Live-Bands sowie zwei DJs für eine fröhliche und ausgelassene Stimmung.

„Eine großartige Veranstaltung. Wann hat man schon die Möglichkeit, so viele Musiker und Musikgenres ‐ ohne große Wege auf sich zu nehmen ‐ live und hautnah zu erleben?“, schwärmten Marion aus Langenargen und Christiane aus Laimnau.

Das Wetter passte, die Voraussetzungen für ein musikalisches Potpourri in Tettnang hätten am Samstagabend nicht besser sein können. Bereits kurz nach 19.30 Uhr füllten sich die Hotspots vor allem im Zentrum, während zahlreiche Besucher in der Warteschlange standen, um noch schnell eines der begehrten Tickets an der Abendkasse zu bekommen.

Teilweise kein Durchkommen in der Stadt

Die Musiknacht in Tettnang fand beim Publikum großen Anklang. Auch wenn nicht alle Spielstätten zu jeder Zeit ein volles Haus vermelden konnten, zeigten sich die meisten Gäste zufrieden.

Ein Wermutstropfen: Zeitweise gab es, vor allem in den Lokalen am Bärenplatz sowie vereinzelt in der Montfortstraße, kein Durchkommen. „Es ist schade, dass man draußen teilweise recht lange warten muss, bis man reinkommt, der Stimmung tut dieser Umstand allerdings keinen Abbruch“, meinte Melanie aus Tettnang, bevor sie durch den Eingang in die City Bar huschte.

Hardy Huber vom Flieger indes hatte sich vom Zulauf etwas mehr erhofft. Dennoch zeigte er sich, vor allem gegen später, mit der Resonanz zufrieden: „Es hat sich viel verändert. Kulturell hochwertige Angebote werden nicht mehr so nachgefragt, wie es einmal war. Wichtig ist mir, dass unsere Top-Band Andi Egert Bluesband aus der Schweiz einen gnadenlos phantastischen Auftritt ablieferte und unsere Gäste einen großartigen Abend feiern durften“ freute sich Huber.

Von Rock bis Soul ist vieles dabei

Und geboten wurde so einiges. Ob deftiger und authentischer Rock ‘n Roll, grooviger Soul, italienische Klänge samt Sound der 80er und 90er Jahre, ob deutscher Schlager oder rauchiger Blues: Für jeden Geschmack und für fast jedes Alter war etwas dabei.

Wer zu später Stunde immer noch nicht genug hatte, den zog es zur Aftershowparty in den Bäumle-Club oder ins Kohlewerk, wo friedlich und ausgelassen weiter gesungen und bis tief in die Nacht hineingetanzt wurde.

Sven und Tanja aus Oberteuringen sind treue Fans: „Wir kommen 2024 wieder nach Tettnang, freuen uns aber auch bereits heute auf die City of Music in Friedrichshafen am 14. Oktober.“