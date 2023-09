Die Stadt summt schon früh, wenn die Flohmarktler am Sonntag vor Sonnenaufgang ihre Stände aufbauen. Und es ist wieder viel los beim Tettnanger Bähnlesfest. Von den meisten Flohmarktständlern, Einzelhändlern oder Essensanbietern ebenso wie von den zahlreichen Losverkäufern, Glücksraddrehern oder Aktionenanbietern ist zu hören: „Wir sind super zufrieden.“

Die frühen Besucher haben alle eine Zielrichtung: Den Flohmarkt, der sich fast über die komplette Innenstadt — außer Karl– und Montfortstraße — erstreckt. Am Schloss gibt es wie üblich den Kinderflohmarkt und mehr. Kleider sind offenbar nach wie vor gefragt, während es bei Büchern nicht so viel Andrang gibt. Verkäuferin Gundula Mild ist dennoch positiv: „Wir lesen alle gern — und freuen uns, wenn das dann andere günstiger auch können.“

Flohmarkt kann übrigens glücklich machen: Chris Theurer strahlt. Er hat einen Minipfau mit echten Federn erstanden, dazu eine Gittergarderobe aus den Sechzigerjahren sowie diverse Kunstgegenstände. Und eine junge Dame ist kaum zu sehen hinter dem riesigen goldenen Hirsch in ihren Armen, den sie freudestrahlend davonträgt.

Der Preis wird nach dem Käufer bestimmt

Ein Mann leuchtet förmlich vor Freude: Er hat unter anderem ein spezielles, uraltes 3–D-Sichtgerät erstanden, durch das ein plastisches Foto eines Zeppelingerüstes erscheint. „Da habe ich heute so gigantisch tolle Sachen gefunden“, sagt Fritz „Fieze“ Mäser, der auch selbst einen Stand betreibt.

Wieder andere freuen sich über ein Rennwagen– und ein Panzer–Quartettspiel aus den Siebzigerjahren oder spielen begeistert eine Runde Mikado — im alten Holzspieß-Stil. Oder es gewinnt die Überzeugung, wie bei Klaus Kamman, der aus dem Schwäbischen Wald angereist ist. „Das sind alles Matchbox–Sammlerstücke, die ich anbiete, und das tue ich gern“, sagt der leidenschaftliche Sammler. Beim Verkauf achte er darauf, ob es sich um andere Sammler oder einen kleinen Jungen mit großen Augen handelt. Danach wird der Preis bestimmt.

Die Karlstraße ist voll: Tausende Menschen strömen nach Tettnang.

Kunst und Krempel, Kitsch und Deko gehen auch einigermaßen, denn Raritäten oder Originelles sind immer begehrt. Deutlich wird auch, dass die Anbieter selbst Freude am Sammeln haben — und diese gerne weiter geben. Auch mal zum günstigeren Preis.

Apropos: Die Preisaktionen bei den Einzelhändlern in Karls– und Montfortstraße zusammen mit anderen Aktionen funktionieren wohl auch bestens. Wer vom Flohmarkt genug hat, kann sich im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags an Aktionen, Sonderangeboten und Super–Schnäppchen freuen. Geöffnet haben die Geschäfte von 11 bis 16 Uhr.

Besucherzahlen dürften rekordverdächtig sein

Und etliche nutzen die Sonderangebote. Den ganzen Tag über ist die Möglichkeit gegeben, an Gewinnspielen oder Lotterien für einen guten Zweck teilzunehmen. Sei es bei Künstler Tuttlies in der Schulstraße oder beim Lionsclub Tettnang–Montfort mit der Betonmischer Lostrommel oder dem „Hau–den–Lukas–Stand“. Für ausreichend Bewirtung und Erfrischung ist in der Kirchstraße, dem Bärenplatz, Montfort– und Karlsstraße gesorgt. Ein Essensschwerpunkt mit vielen Leckereien ist der Montfortplatz.

An vielen Ecken erklingt auch Musik. Während im Schloss die Kinder Gelegenheit zum Ponyreiten, erstmals im Ehrenhof, haben, kann man im Schlosspark Thin Mother lauschen oder an verschiedenen Spielen teilnehmen.

Einig ist man sich in allen Bereichen, dass die Besucherzahl rekordverdächtig sein dürfte, also Tausende nach Tettnang gekommen sind. Die Temperaturen haben sicher einen Rekord gebrochen, denn die gehen schnell über 30 Grad– und bringen sowohl Verkäufer als auch Käufer ordentlich ins Schwitzen. Nach Regen und Kälte im Vorjahr kommt das bei den meisten Beteiligten gut an. Und vermutlich hat sich niemand vom Kaufen abhalten lassen.

Es zeigt sich, dass die Park&Ride–Angebote genutzt werden, samt Pendelbusverkehr. Andere kommen gleich mit der „Bähnlesfestlinie“, beziehungsweise den regulären Bussen. Etliche sind auch mit dem Fahrrad angereist.