Mit Tobi’s Gym wird in Tettnang ein Bodybuilder-Traum wahr

Drei Stichworte haben den Flurfunk dominiert, als klar war, dass Tobias Wodtke neuer Pächter im Fitnessstudio der Sportarena wird - „Süddeutscher Meister Bodybuilding“. Ein halbes Jahr nach der Eröffnung von Tobi’s Gym in Hagenbuchen hat sich für den gebürtigen wie bekennenden Tettnanger ein zweiter Schwerpunkt herauskristallisiert.

„Warum bietet ein Bodybuilder Gesundheitssport an?“ - das wird der 35-jährige immer wieder gefragt. Und hält als Antwort parat: „Kraftsport hat nicht nur mit Aussehen und Schönheitsideal durch Definition der Muskeln zu tun, sondern hängt für mich vor allem mit Gesundheit zusammen.“

Claudine Lohmann als frühe Mentorin

Wie bei vielen hatte das sportliche Leben von Tobias Wodtke in Tettnangs Fußballjugend begonnen - so manchem ist sicherlich sein 2023 verstorbener Vater Karl Wodtke als engagierter Ehrenamtlicher im TSV ein Begriff. Übers Thaiboxen in Friedrichshafen verlagerte sich Tobias auf den Kraftsport.

„Klein und schmächtig“ sei er mit 16 gewesen, erzählt Wodtke. Was er ändern wollte und Jahre später dann auch professionell anging: Parallel zur Familiengründung „habe ich meinen Bodybuilder-Traum gelebt“ erzählt er vom Wechsel hin ins Häfler Studio von Claudine Lohmann, die seine erste Mentorin werden sollte.

Ronny Rockel als wichtiger Förderer

Vorbereitet von Trainer Ronny Rockel, der mit zu den erfolgreichsten Deutschen in der Szene zählt, nimmt Wodtkes Traum 2022 Gestalt an. Mit dem Gesamtsieg bei der Süddeutschen Meisterschaft setzte er als Bester im Vergleich der Klassensieger ein Ausrufezeichen.

Das Siegerfoto von 2022: Der Tettnanger Bodybuilder Tobias Wodtke wird süddeutscher Meister in seiner Klasse, aber auch in der Gesamtwertung, in der sich alle Klassensieger messen. (Foto: Fabian Düregger )

Der damit einhergehenden Erwartungshaltung vermag er zwei Monate später mit Platz 6 bei der Deutschen Meisterschaft in Wiesloch nicht ganz gerecht zu werden. Allerdings hatte da drei Wochen vor den Titelkämpfen eine Corona-Erkrankung hereingespielt.

Zielpunkt: Drei Prozent Körperfett

Sieben Jahre richtet Tobias Wodtke zu diesem Zeitpunkt strikt „nach dem Wecker“ aus, wie er sagt. Essen, Trinken, Bewegung - aller erfolgt nach einem genauen Zeit- und Trainingsplan und mit dem Ziel, am Tag X „mit drei Prozent Körperfett auf der Bühne zu stehen“.

Anfang 2023 wird dann aber auch der zweite Teil des lang gehegten Bodybuilder-Traums greifbar - ein eigenes Fitnessstudio. Aus Hagenbuchen kommt das Angebot, und Wodtke erstellt Business-Plan und inhaltliches Konzept. Dass dieses beim Verpächter Anklang findet und er in seiner Heimatstadt als Betreiber zum Zug kommt, fasst er in einem Wort zusammen - „mega“.

Im Handwerk zu Hause

Seither steht „Tobis Gym“ in der Zukunftsplanung ganz obenan. „Alles selbst gemacht“ weist der gelernte Schreiner beim Termin vor Ort auf Umgestaltungen hin, die er ab März 2023 vorgenommen hat. Bis August 2023 war er im Handwerk tätig, seit 2014 als Selbständiger im Nebenerwerb in der Gegenschicht zum Hauptberuf bei Waldner in Wangen.

Das sind „zwei verschiedene Paar Schuhe“

Im Herbst 2023 öffnete dann Tobis Gym. „Fitness verbindet Jung und Alt“, sagt der Betreiber im Wissen darum, „dass ältere Menschen heutzutage länger fit bleiben“. Kraftsport im Alter habe dabei nichts mit Bodybuilding zu tun, das darauf abzielt Muskelmasse und Ästhetik zu maximieren. „Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe“, sagt Wodtke, der selbst eine Zusatzausbildung zum Sporttherapeut begonnen hat, die einer der Mitarbeiter jetzt schon einbringt.

Verbesserung der Knochendichte und Körperhaltung, Steigerung des Stoffwechsels, Stärkung des Immunsystems - all das seien Ziele, die ein individuell angepasstes Trainingsprogramm fördert, das um die Fähigkeiten und Bedürfnisse von Senioren weiß.

Individueller Zuschnitt dank E-Gym-Zirkel

„Wie will ich im Alter sportlich und gesundheitlich zugange sein?“ Bei der Antwort auf diese Kernfrage setzt Wodtke - neben der persönlichen Beratung durch die Trainer - auf einen speziellen Gerätepark samt E-Gym-Zirkel. Dessen Prinzip: „Effektives Ganzkörpertraining durch automatische Einstellungen und kontinuierliche Anpassung der Gewichte, um maximale Ergebnisse zu erzielen. Durch die Integration von Technologie ermöglicht der Zirkel ein personalisiertes Training, das die Fortschritte verfolgt und die Motivation steigert“, zeigt er sich überzeugt.

Wenn es hier einmal ruhiger ist... Tobias Wodtke zum richtigen Zeitpunkt, um wieder ins Bodybuilding einzusteigen

Vermitteln will Tobias Wodtke dieser Zielgruppe: „Kraftsport hat nichts mit Arnold Schwarzenegger zu tun, sondern ist Bestandteil eines gesunden Lebenstils.“ Wenn gewünscht, lassen sich dafür Trainings- und Ernährungspläne entwickeln. Ein individueller Zugang, der durchaus geschätzt werde: „Kraftsport hilft“, diese Rückmeldung höre er schon jetzt von seiner Klientel.

Ausblick auf Gesundheitstage

Die setzt sich Tobias Wodtke zufolge in Hagenbuchen aus einer „guten Mischung von Jünger und Älter“ zusammen, wobei die Altersgruppe der über 45-Jährigen mehr als 40 Prozent ausmacht und damit in etwa gleich hoch sei wie der Anteil der Frauen.

Seine Karriere als Bodybuilder hat der 35-Jährige übrigens gedanklich noch nicht an den Nagel gehängt: „Wenn es hier einmal ruhiger ist“, dann könne er sich einen Wiedereinstieg durchaus vorstellen, sagt Tobias Wodtke. Wenn ...

Erstmals stehen am 11. und 12. Mai Gesundheitstage in Tobi’s Gym an. „Körperlich und mental gesund, egal in welchem Alter“, zu dem Ansatz gibt es Vorträge, aber auch Tests zur persönlichen Bewegungs- und Stoffwechselsituation.