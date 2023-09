Feierlichkeiten gibt es keine zum 30-Jährigen der Stephan-Max Wirth Experience, wohl aber ein neues Album. Auf „Printemps fatal“ (“Verhängnisvoller Frühling“) ziert das stilisierte Konterfei des Namensgebers der deutschlandweit renommierten Jazzcombo das Cover.

Auf Wirths Haupt wächst dabei ein buntes Allerlei aus Blumen und Pflanzen, in dem bei genauerem Blick die Reminiszenz an die Hopfenstadt Tettnang ins Auge springt.

Künstlerin und Ehefrau Anke Hopfengart hat sie charmant eingebaut ‐ schließlich ist ihr Gatte vom Lebensmittelpunkt Berlin aus seiner Heimat immer noch herzlich verbunden und hat die kleine Familie in diesem Sommer mit den Eigenheiten des einstigen „Buebarösele“ vertraut gemacht.

Mit „Printemps fatal“ in die große weite Welt

In eine andere Sphäre entführt „Printemps fatal“ zumindest den Songtiteln nach: in die große weite Welt.

„So träume ich mich in ferne Landschaften vom Kattegat bis in den Norden Afrikas, tags bis in den Mond, um mit meinen Freunden Jaap, Bub und Florian den Printemps Fatal zu überstehen“, schreibt Stephan-Max Wirth im Booklet ‐ und könnte als weitere Abstecher noch den Wüstenwind Kamsin oder die historische portugiesische Provinz Estremadura anfügen.

Erstes Studio-Album nach sieben Jahren

„Musik erzählt uns mehr als tausend Worte. Ihre Tiefe wird erst erkennbar, wenn man sich in sie hineinfallen lässt“ ‐ das tut der 55-jährige Saxofonist zusammen mit seinen „Friends“ (gleich der erste Titel). Die Freunde sind Gitarrist Jaap Berends, Bassist Bub Boelens und Drummer Florian Hoefnagels, und als Essenz ihrer drei Jahrzehnte währenden Zusammenarbeit ist „Printemps fatal“ zu sehen, verrät Wirth.

Privat immer wieder in Tettnang, ab 9. November mit seinen „Friends“ aber auch wieder bundesweit auf den Jazzbühnen: Stephan-Max Wirth legt mit der Experience ein neues Album vor. (Foto: aho )

Mit besagtem Frühling thematisiert die Experience den harten Einschnitt durch die Pandemie seit März 2020. Auf und Ab mit Chaos und Einschränkung hier, Freiheit und Neuanfang dort ‐ all das verbindet der Komponist mit diesen Jahren, während derer mit „Berlin live“ ein Live-Album erschien. Die letzte Studio-Produktion datiert mit „Calling Europe“ von 2016.

Trotz Corona: „Bund der Band“ ist gefestigt

Gefestigt sieht Wirth nach dieser schwierigen Zeit den „Bund der Band“, obwohl acht Monate lang kein persönliches Treffen möglich war. Die zwei Seiten einer Medaille spiegelt Corona noch in anderer Hinsicht wider ‐ waren die eigenen vier Wänden doch zugleich Ausgangspunkt einer äußerst produktiven Zeit für Stephan-Max Wirth.

„Ich habe eine Schublade voller Kompositionen“, deutet er ein zusätzliches Vorhaben an. Nicht statt, sondern zusätzlich zur Experience reizt es ihn, eine weitere Klangfarbe in Form zusätzlicher Instrumente in seine Kompositionen einzubringen. Was vielleicht gar eine zweite Band bedeuten könnte...

Was es mit dem Trend zu Vinyl auf sich hat

Dahinter steckt eine unbändige Freude an und Begeisterung für Musik ‐ für jede Form davon, speziell aber auch für seine eigene...

Die ist nicht nur auf CD zu hören, sondern auch auf Vinyl. Trotz des Namens „Langspielplatten“ sind sie auf 45 Minuten begrenzt, sodass nur neun Stücke unterkamen. Wirths Einschätzung: Ein Versuch (wie ihn viele machen und verlangen), aber auch „ein Luxus“.

Jazzregion mit Lindau, Wangen und Jazzport FN

Und die Region? Sie hat Stephan-Max Wirth über Tettnang hinaus im Blick, wo er zuletzt im Januar 2022 in der Gymnasiums-Aula spielte. Meriten hat sich die Experience auch mit dem Auftritt im März 2023 im Foyer des Lindauer Club Vaudeville erworben. Als „Erfolg“ galt er schon aufgrund des enormen Publikums-Interesses.

In Kontakt für die Jahre 2024 ff. steht der 55-Jährige, der zudem Musikunterricht gibt, hierzulande mit dem Schwarzen Hasen in Wangen und dem Jazzport in Friedrichshafen. Ob zu dessen 25-Jährigem im nächsten Jahr was geht ‐ noch steht es in den Sternen.

Sternenhimmel bei Jütland oder Blick aus dem Mietshaus?

Was den Bogen zurück nach Berlin schlägt. Vom Wohnhaus dort blicken Stephan, Anke und Tochter Pauline zum einen auf die Kattegat-Straße, zum anderen auf die Sternstraße.

Heraus gekommen ist eine gewollte Doppeldeutigkeit mit den „Stars over Kattegat“. Der Song lässt von einem Sternenhimmel über dem Meeresgebiet bei Jütland träumen ‐ oder verweist ganz banal auf ein vierstöckiges Mietshaus in Berlin-Wedding.

Der Alltag als Besonderheit ‐ mit Stephan-Max Wirth wird er hörbar.

Neue Veröffentlichung am 29. September, neue Tournee ab 9. November: Schon der Start in Berlin deutet auf einen Nord-Ost-Fokus hin. Vermutlich wird daher Villingen-Schwenningen im Juni der südlichste Auftrittsort sein. Mehr unter www.stephanmaxwirth.de