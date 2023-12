In der Stichwahl hat sich Regine Rist Anfang April klar mit 62,2 Prozent durchgesetzt: Seit dem 1. Juni hat Tettnang eine Bürgermeisterin - erstmals in der Geschichte der Stadt.

Das ist alles andere als selbstverständlich: In 90 Prozent der Kommunen in Deutschland, so ergab eine Auswertung des Magazins Kommunal im Jahr 2020, sind Männer an der Spitze.

Nur zwei Bürgermeisterinnen im gesamten Bodenseekreis

Das deckt sich mit dem Schnitt im Bodenseekreis: Nachdem die Meckenbeurer Bürgermeisterin Elisabeth Kugel im Jahr 2022 ihren Rücktritt verkündet hatte, gab es mit Jacqueline Alberti in Daisendorf zwischenzeitlich nur eine Amtsinhaberin im Kreisgebiet - eben bis zum 1. Juni.

Zugleich trifft Regine Rist auf einen der männlichsten Gemeinderäte der Region: Mit Sylvia Zwisler ist lediglich eine Frau im Gremium vertreten, bei der Kommunalwahl 2019 setzten sich ansonsten ausschließlich männliche Kandidaten durch. Manche erwarten mit Spannung, ob sich das 2024 ändert: Dann treten Wählerinnen und Wähler wieder an die Urne.

Im Tettnanger Rathaus selbst sind dagegen durchaus Frauen in wichtigen Führungspositionen vertreten. Claudia Schubert beispielsweise ist bewährte Kämmerin, Andrea Fuchs arbeitet dort als Stadtbaumeisterin und Iris Baader leitet das Amt für Bildung, Betreuung und Bürgerschaft - um nur einige zu nennen.