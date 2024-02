Mit einem neuen Drummer starten TT-Rock in die Konzertsaison 2024. Gary van Schmauder sitzt dann am Schlagzeug. Abgelöst hat er Hermann Mohr, der seinen letzten Auftritt mit der Band bei der Musiknacht im Oktober im Jugendhaus hatte.

Drei Termine können sich die Freunde des bodenständigen heimischen Rocks notieren, wobei der erste als „Meet and greet“ mit Musik aus der Konserve auskommt. Am Samstag, 2. März, geht es um Gespräche und ein Wiedersehen mit Bekannten in ungezwungener Atmosphäre. Und zwar unter dem Motto „TT-ROCK pres. TT-ROCK Jukebox Meet & Greet Night“ im Montfort Bistro in der Montfortstraße.

Start ins Jahr mit Meet & Greet Night

Im Vorjahr sei dies sehr gut angekommen, erinnert sich Sänger Michael Madjar, sodass 2024 eine Neuauflage bei freiem Eintritt geplant ist. „Die Idee ist, in einer schönen geselligen Atmosphäre einen rockigen Abend zusammen mit Freunden, Interessierten und Rockmusik-Liebhabern zu verbringen“, blicken TT-Rock voraus. Bester Rock-Sound aus den 70er, 80er, 90er und 2000er Jahren sei geboten, der von der TT-ROCK Jukebox-Playlist stammt. Also kein Live-Konzert, „da wir als Band uns gerne die Zeit nehmen möchten, um uns mit unseren Zuschauern auch mal austauschen zu können“.

Mehr Musik im Jahr 2024, das versprechen von links Wolfgang Hartmann, Oliver Holstenkamp und Michael Madjar für TT-Rock. (Foto: prv )

20.01 Uhr ist genau die richtige Zeit

Gleiche Straße, gleiche Straßenseite, nur ein paar Hausnummern weiter südwärts - dort steigt am Samstag, 30. März, die Oster Rock Night, bei der TT-Rock live in der Mittelmühle auftreten. Beim ersten Konzert 2024 öffnet die Kasse (Eintritt zehn Euro, die Einnahmen daraus gehen zu 100 Prozent an die Band) ab 19 Uhr. Der Beginn ist auf 20.01 Uhr angesetzt ist. Hintergrund der ungewöhnlichen Zeit ist das Tanzverbot in Baden-Württemberg an Feiertagen, das am Karsamstag bis 20 Uhr gilt (am Karfreitag ganztags). In Bayern wäre am Karsamstag gar bis 24 Uhr Tanzen verboten.

Remember Gary van Schmauder

Live gespielt werden die alten TT-Rock-Songs plus einige neue Songs, die das Quintett zuletzt eingeprobt hat. Zum ersten Mal ist dann auch der neue Drummer in seinem Element. Gary van Schmauder hat bisher bei den „Sons of Beethoven“ und dem 2019 gegründeten Trio Eschau Spatzen gespielt hat bzw. tut dies noch. Seit Januar ist er mit an Bord, zumal er TT-Rock von früher her kennt.

Wenn Tettnang am Bärenplatz aufblüht

Und dann ist schon jetzt große Vorfreude bemerkbar auf „Tettnang blüht auf - Rock am Bärenplatz“. Den Abschluss beim verkaufsoffenen Sonntag (13 bis 17 Uhr) am 28. April bilden TT-Rock mit John Leon als Support-Act auf dem Bärenplatz. Inmitten der Stadt wird es dann ab etwa 17.15 Uhr rockig, wenn die lokalen Aushängeschilder aufspielen (wie der ganze Tag powered by „Tettnang erleben“).

Im Gespräch sind Michael Madjar zufolge noch weitere Konzerte - etwa auf der Landesgartenschau in Wangen, wobei hier hinter dem Termin noch ein Fragezeichen steht

Rückblende auf die Reunion: Als Neuauflage von TT-Rock (1975 bis 1990 mit kleineren Breaks dazwischen in der Ur-Besetzung mit Georg Madjar, der im Januar 2022 verstarb) hatten sich Wolfgang Hartmann, Gunther Schreiber (beide guitars), Oliver Hostenkamp (bass) und Hermann Mohr (drums) im Sommer 2022 mit Georgs Sohn Michael (vocals, percussions) zusammengetan.

Können Booking-Anfragen gerne an [email protected] gesendet werden, so ist manch weiteres Wissenswerte zu finden unter www.tt-rock.de