Die beiden Musikerinnen Susanne Möhrle und Birgit Bucher starten am Freitag, 22. März, mit Schülerinnen und Schülern der Städtischen Musikschule sowie Bewohnern des St. Anna Quartiers eine neue Reihe von Mitsing-Konzerten im St. Anna-Quartier. Das Motto lautet „Mit einem Lied auf den Lippen ins Wochenende starten“. Begleitet wird der Gesang von mehreren Veeh-Harfen. Willkommen sind Menschen jeden Alters, die Freude an der Musik oder am Mitsingen haben. Start des Konzertes ist um 15 Uhr im Pavillon St. Anna-Quartier im Kaplaneiweg 8/1. Gesungen wird von 15.30 bis 15.45 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Im Anschluss an das Konzert stehen Kaffee und Plätzchen für einen gemütlichen Ausklang bereit. Nach dem Auftakt sollen die Konzert- und Singnachmittage voraussichtlich alle vier bis sechs Wochen stattfinden.