Mit einem guten Gefühl in die wochenlange Pause

Die erste Frauenmannschaft der SG Argental geht am Samstag nicht nur in guter Besetzung, sondern auch mit einem klaren Ziel in ihr letztes Pflichtspiel des Jahres 2023. Die „Hummeln aus dem Argental“ möchten das erst zweite Heimspiel der laufenden Hallenrunde in der Landesliga Württemberg gewinnen. Gegner in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle ist der Tabellennachbar, die auf Rang sechs liegende HSG Langenau-Elchingen. Anwurf ist um 18 Uhr.

Mit einem Sieg kann die SGA in der Tabelle auf 9:9 stellen, was auch das klare Ziel der Mannschaft von Trainer Frank Beccara ist: „Ich möchte gerne mit einem ausgeglichenen Punktekonto in die ewig lange Pause (drei Monate, Anm. d. Red.) gehen, um uns im oberen Mittelfeld einen Platz zu sichern.“ Gut aus Sicht der Gastgeberinnen, dass die Bank voll sein wird. Beispielsweise wird Dalin Kozok, die schon in der Vorwoche bei der 25:28-Niederlage beim SC Vöhringen aushalf, wieder mit dabei sein im Team um Kapitänin Milena Kunz. Außerdem ist Amela Celahmetovic wieder zurück, während hinter dem Einsatz von Dorothea Diemer noch ein kleines Fragezeichen steht. „Wir sollten gerade im Rückraum richtig gut aufgestellt sein, was im bisherigen Saisonverlauf wahrscheinlich so noch nie der Fall gewesen ist“, erklärt Beccara. „Ich glaube an meine Mädels und daran, dass wir das am Samstag packen können.“

Kurioser Spielplan

Sicherlich dürften sehr viele SGA-Fans an den Tettnanger Manzenberg pilgern, da diese Begegnung erst der zweite Heimauftritt für Argental überhaupt ist. Und - das ist vielleicht ein weiteres Kuriosum im Spielplan - danach ist erst einmal drei Monate Pause. Denn das nächste Rundenspiel in der Staffel IV der Landesliga-Württemberg ist für Argental auf Samstag, 17. Februar 2024, angesetzt. Die ungewöhnlich lange Zeit ohne Wettkampfpraxis möchte die SGA mit Testspielen überbrücken.