Ein neues Veranstaltungskonzept gibt es im Hopfengut No 20 in Siggenweiler in diesem Frühjahr: Am Freitag, 15. März, ist ab 20 Uhr Party angesagt - und das auf allen drei Stockwerken der neu umgebauten Hopfenhalle.

Mit einem DJ, einer Liveband und einem Buffet soll das Hopfengut an diesem Abend zur Feier-Location werden, kündigen die Veranstalter an. Los geht es am 15. März ab 20 bis 21.30 Uhr mit einem Buffet aus der Hopfengut-Küche, dazu gibt es DJ-Klänge. Ab 22 Uhr bis 2 Uhr früh legt DJ Dirk im Erdgeschoss auf und lädt zum Clubbing ein.

Die Wild Chucks rocken am 15. März den Festsaal im Hopfengut. (Foto: Wild Chucks/svenjafrank )

Als Specials locken die ganze Nacht Bier-, Gin- und Whisky-Tastings im Ladencafé im Zwischendeck, ebenso wie der Barista-Wagen der Kaffeerösterei Hensler. Die Party-Band Wild Chucks aus Argenbühl zeigt im Festsaal ganz oben, was sie draufhat: Die fünfköpfige Combo um Sängerin Steffi Bauer garantiert Live-Stimmung zum Feiern und Tanzen.

So viel kostet der Eintritt

Das Party-Repertoire der Band reicht von Songs von Marianne Rosenberg, Nena, Tina Turner, den Toten Hosen bis zu den Red Hot Chili Peppers und AC/DC, heißt es in der Vorschau aufs Programm.

Dabei darf das Publikum entscheiden, was gespielt wird - und das vier Stunden lang bis 1 Uhr nachts. Auf allen drei Ebenen versorgt das Theken-Team die Partygäste mit hausgebrauten Bierspezialitäten, Aperitifs und kühlen Drinks. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 49 Euro pro Person, inklusive Buffet.

„Im Laufe des vergangenen Jahres wurden wir oft danach gefragt, ob wir nicht mal eine Party ausrichten könnten“, erzählt Laura Locher vom Hopfengut, wie die Idee zu dem neuen Konzept entstanden ist.

Natürlich ist die Idee nicht, das Hopfengut in das Berliner Berghain zu verwandeln. Laura Locher

Denn viele, die bisher noch nicht bei einer Hochzeit oder einer Familienfeier das neu umgebaute Hopfengut erlebt haben, wollten gerne im Zuge einer Veranstaltung mal vorbeikommen. „Im Frühjahr haben wir mehr Luft, also warum nicht mal was Neues probieren?“, meint Laura Locher.

Wird das Hopfengut jetzt zur Partymeile?

Dass Tettnang nicht gerade als Hochburg für die Club-Szene gilt, schreckt die Veranstalter dabei nicht ab. „Natürlich ist die Idee nicht, das Hopfengut in das Berliner Berghain zu verwandeln“, stellt Laura Locher klar.

Die Party soll dabei bewusst offen für alle Zielgruppen sein, weshalb es auch zwei verschiedene Musikangebote gebe. „Alle, die Spaß an guter Musik, Tanz und leckerem Essen haben, werden eine gute Zeit haben“, verspricht sie.

Auch wolle man das Hopfengut keineswegs dauerhaft zum Club machen oder die Ausrichtung verändern: Hauptaufgabe bleibe Hopfenanbau, Bierproduktion und das Museum.

Aber bei verschiedenen Veranstaltungen solle eben auch mal Musik, Gin oder Whisky im Fokus stehen. Ob es sich bei der Party um eine einmalige Sache handelt oder ob eine Fortsetzung geplant sei, sei aktuell noch offen, so Laura Locher weiter.

Schwäbische.de verlost Tickets

Wer bei der Party im Hopfengut No.20 am 15. März mitfeiern möchte, hat die Chance, bei der Verlosung der „Schwäbischen Zeitung“ zwei Tickets für die Veranstaltung inklusive Buffet zu gewinnen. Wer mitmachen möchte, schreibt einfach am Donnerstag, 22. Februar, bis 23 Uhr eine E-Mail unter Angabe von Name, Telefonnummer und Anschrift mit Betreff „Hopfengut“ an [email protected]