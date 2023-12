Wer ausprobieren möchte, wie stark Corina Pfeiffer ist, darf sie gerne zum Armdrücken einladen - wird aber vermutlich nicht weit kommen: In der zierlichen jungen Frau stecken Bärenkräfte. Und nicht nur das. Die 23-Jährige ist frischgebackene Stuckateurmeisterin. Da braucht es nicht nur Muckis, sondern auch Köpfchen.

Berufswunsch steht schon lange fest

Corina Pfeiffer wusste immer schon, dass sie Gipserin werden will, wie der Volksmund den Stuckateur nennt. Immerhin kommt die junge Frau aus einem Familienbetrieb, den ihr Opa Franz 1959 gegründet hat. „Ich bin in den Beruf reingewachsen. In den Ferien und an den Wochenenden haben wir immer ausgeholfen. Gerüstputzen war unser erster Job“, erzählt sie.

Mit „wir“ meint Corina sich und ihre ältere Schwester Jasmin, die den Stuckateurmeister seit 2020 in der Tasche hat und zusammen mit Vater Lothar inzwischen den Handwerksbetrieb leitet. Also war für Corina klar, dass sie 2019 nach dem Abi die Meisterschule in Leonberg besuchen wird. Die Schule dauert dreieinhalb Jahre und wechselt sich mit der praktischen Ausbildung im Betrieb ab.

Herzchen am Meisterbaum

Für das Treffen mit der Zeitung hat Corina sich ihre Kluft angezogen: Eine cremefarbene Bluse und darüber eine ebenfalls cremefarbene Weste. Die Haare trägt sie offen, sie reichen bis zur Taille.

Sie strahlt und während des Gesprächs, bei dem auch Mama Silvia mit am Tisch sitzt, wird viel gelacht. Dass die Familie stolz auf die jüngere Tochter ist, sieht man gleich. Die Eltern haben ihrem Mädchen auch einen Meisterbaum gestellt, schön geschmückt und mit einem knallroten Herz versehen.

Zwei Meisterinnen in der Familie

Bei so viel Begeisterung für diesen Handwerksberuf drängt sich die Frage der Betriebsnachfolge geradezu auf. Wie wollen es die Pfeiffers mit zwei Meisterinnen in der Familie halten?

In der Generationenfolge übernahm Papa Lothar zusammen mit seinem Bruder Franz-Josef die Firma. Als Franz-Josef 2021 völlig unerwartet verstarb, stieg Jasmin in die Firmenleitung ein und übernahm mit dem Gerüstbau den Verantwortungsbereich ihres Onkels.

Corina wird nun zunächst ihren Vater Lothar im Bereich der Putz- und Malerarbeiten in leitender Funktion unterstützen. Wenn sie eine Baustelle führt, trägt sie die volle Verantwortung dafür und wächst so in die Aufgabe als Chefin hinein. „Die Firma ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt Corina schlicht. Und Mama Silvia befindet: „Beide Mädchen stehen mit allem, was sie ausmacht, hinter der Firma.“

Gleichwohl hätte es nie einen Zwang für die Schwestern gegeben, diesen Weg zu gehen. „Wir haben den Kindern immer gesagt, dass sie den Beruf und die Verantwortung für die Firma gerne ausüben müssen.“

Gipserin: Auch für Frauen attraktiv

Wie sieht es denn überhaupt mit dem Nachwuchs in diesem Handwerksberuf aus, und wie hoch ist die Frauenquote in diesem Männerberuf? „Wir haben in jedem Ausbildungsjahrgang der Meisterschule etwa 25 Prozent Frauen“, sagt Frank Schweizer vom Fachverband der Stuckateure im Branchenzentrum Ausbau und Fassade in Leonberg. „Stuckateure gestalten und sind kreativ. Zudem ist die Arbeit auf dem Bau selbst körperlich längst nicht mehr so schwer“, erklärt Schweizer.

Stuckateure seien außerdem als Profis für energetische Sanierungen sehr gefragt. Das alles mache den Beruf und die Meisterausbildung für Frauen attraktiv. Etwa zur Hälfte kommen sie aus Familienbetrieben. An Corina Pfeiffer erinnert Schweizer sich gut: „Corina hat unheimlich Power, ist sehr kreativ und engagiert“, beschreibt er seine ehemalige Schülerin, die die praktische Prüfung als eine der besten im Jahrgang abgeschlossen hatte.

Gibt es genug Nachwuchs?

Sowohl die Theorie- als auch die praktische Prüfung seien anspruchsvoll, erklärt Frank Schweizer: „Die Ausbildung zum Ausbaumanager für Raum und Fassade, so der offizielle Titel, entspricht dem Qualitätsniveau eines Bachelorstudiengangs, der Abschluss ist dem Bachelor gleichgestellt.“

So erhoffe man sich, junge Menschen für das Handwerk zu gewinnen. Gleichzeitig eröffne die hochwertige Ausbildung auch den Firmen bessere Chancen für die Unternehmensnachfolge.

Ohne klare Ansagen geht es nicht

Doch zurück zu Corina Pfeiffer. Wie sieht sie selbst die Tatsache, dass sie in einem ausgesprochenen Männerberuf arbeitet? Dass sie als Chefin ihren männlichen Mitarbeitern sagt, wo es langgeht und in bestimmten Situationen auch klare Ansagen machen muss, ist für sie kein besonderes Thema. Schon in der Meisterschule mussten alle das gleiche leisten und seien unabhängig bewertet worden.

Lediglich in der praktischen Ausführung gebe es Unterschiede: „Bei den feineren Arbeiten schneiden Frauen besser ab. Und auch hier im Betrieb bin ich oft für die Feinschliff zuständig“, erzählt die junge Meisterin. Sprüche? Ja, die habe es natürlich gegeben. „Aber man muss sich halt durchsetzen, muss seine Grenzen und seine Stärken zeigen“, bilanziert Corina recht nüchtern. Das gelte auch für die Arbeit im Betrieb.

Diese menschlichen Qualitäten sind wichtig

Ihre Stärken liegen laut Selbstauskunft ohnehin bei Werten, die sie als geschlechtsneutral einordnet: „Ich bin fleißig, gewissenhaft und verlässlich.“ Für die Mitarbeiter will sie ein Vorbild sein. „Corina ist kollegial und sehr sachlich, pflegt ein gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern“, ergänzt ihre Mutter.

Dass in dem Handwerksbetrieb zwei Meisterinnen in der Betriebsnachfolge stehen, sei inzwischen auch bekannt, so Silvia Pfeiffer, auch wenn es ab und an noch fragende Blicke gebe. Corinas Meinung nach hat das aber viel mit dem Alter zu tun und weniger damit, dass sie eine Frau ist: „Als junge Meisterin habe ich noch viel zu lernen und muss meine Erfahrungen machen.“