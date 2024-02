Mentalist Lars Ruth in Tettnang

Der bekannte Mentalist Lars Ruth (Foto: Blackneonentertainment) kommt am Freitag, 8. März, um19.30 Uhr in die Aula des Montfort-Gymnasiums. Ihm werden laut Ankündigung seherische Fähigkeiten zugeschrieben. Sie werden vermutet und behauptet, angezweifelt und bestaunt. Und doch bleibt die Ungewissheit, ob man einem Menschen gegenübersteht, der mit einer speziellen Gabe beschenkt ist oder einem Scharlatan. Lars Ruth ist beides. Und er ist einer, der es gut mit den Menschen meint, heißt es weiter. Als ehrlicher Scharlatan weiht Ruth seine Zuseher auf ihrer Reise in diese Welt der Wunder ein. Er verrät, wie man einen Lügner erkennt, Bilder und Gefühle auf andere Menschen überträgt und wie jeder selbst mithilfe seiner Gedanken- und Willenskraft Wunder vollbringen kann.