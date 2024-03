Meistersteig wird wegen Bauarbeiten teilweise für den Verkehr gesperrt

Die vorrübergehend unterbrochenen Bauarbeiten auf dem Grundstück Bahnhofstraße 6 in Tettnang gehen weiter. Aus diesem Grund kommt es bis 30. Juni 2025 zu einigen Verkehrsbehinderungen.

Zum einen wird der Meistersteig ab der Einfahrt von der Bahnhofstraße bis zum Ende des Grundstückes Bahnhofstraße 6 im Meistersteig für den Autoverkehr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Sie führt über Bachstraße, Wangener Straße (L333), Emil-Münch-Straße, Leimgrube und Dr.-Alex-Frick-Weg und umgekehrt.

Beeinträchtigungen gibt es auch für Fußgänger: Der Gehweg in der Bahnhofstraße und im Meistersteig entlang des Grundstücks wird gesperrt, da die Sicherheit der Passanten bei den anstehenden Arbeiten nicht gewährleistet werden kann. Fußgänger müssen in der Bahnhofstraße auf den gegenüberliegenden Gehweg ausweichen. In der Meistersteig wurde auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Notweg für Passanten und Radfahrer eingerichtet.

In der Bahnhofstraße 6 wird ein Wohngebäude abgerissen und neu gebaut. Bauarbeiten finden dort schon seit Februar 2024 statt. Nach einer kurzen rund dreiwöchigen Unterbrechung gehen die Arbeiten nun weiter. Die Sperrung im Meistersteig und in der Bahnhofstraße bleiben voraussichtlich bis 30. Juni 2025 bestehen.