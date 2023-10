Meisterliche Stuckarbeiten und Deckenfresken im Neuen Schloss

Ein beschwipster Weingott, ein musikalischer Hirtengott und der heldenhafte Herkules: Die Götterdichte im Neuen Schloss Tettnang ist hoch ‐ und spiegelt sich vor allem in den zahlreichen Deckenfresken wider. Bei der Themenführung „Von Göttern und Helden“ am Samstag, 21. Oktober, 15.30 Uhr, kommen Liebhaberinnen und Liebhaber barocker Kunst auf ihre Kosten. Treffpunkt zur Führung ist an der Museumskasse, 1. OG, Südflügel, Neues Schloss, Montfortplatz 1, Tettnang. Die Kosten belaufen sich auf zehn Euro pro Person, ermäßigt fünf Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Die Führung ist nur bedingt barrierefrei. Eine uneingeschränkte Mobilität muss vorausgesetzt werden, da auch zwei Treppenhäuser besichtigt werden. Weitere Termine sind als gebuchte Führung am Wochenende möglich. Weitere Infos: Information: Tourist Information Tettnang, Montfortplatz 2, Telefon 07542/510500 oder auf Emailanfrage an [email protected]