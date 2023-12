Mehr denn je ist Lesen das Startkapital fürs Leben

Die alarmierenden Ergebnisse der PISA- und IGLU-Studie fordern umfassende Maßnahmen von der Bildungspolitik. Die Stadtbücherei Tettnang, die Kinderstiftung Bodensee und das Integrationsmanagement der Stadt Tettnang möchten darauf nicht warten, teilen sie mit. Sie organisieren Unterstützung und Hilfe über ehrenamtliche Lesepatinnen und Lesepaten für Grundschulkinder, die diese jetzt brauchen.

Hoher Bedarf legt neue Wege nahe

Lesepatenschaften und Leseförderungsaktionen gibt es in Tettnang aus Kreisen der Flüchtlingshilfe schon einige Jahre. Manche Patenschaften laufen bereits über sechs Jahre und begleiten geflüchtete Kinder erfolgreich durch ihre Schulzeit. Beim Integrationsmanagement der Stadt ist Viktoria Volkonski seit etwa einem Jahr dafür verantwortlich, für ihre Zielgruppe Lesepatenschaften zu organisieren. Sie kann den Bedarf, den es bei Kindern verschiedenster Herkunft gibt, alleine aber nicht mehr abdecken. Deshalb hat die Stadtbücherei Tettnang den Schulterschluss auch mit der Kinderstiftung Bodensee beschlossen. Dort kümmert sich Leonie Zehrer um Lesepatenschaften im gesamten Bodenseekreis. Die Kinderstiftung Bodensee finanziert sich aus Spenden und ist organisatorisch der Caritas Bodensee-Oberschwaben angegliedert.

So lässt sich außerschulisch helfen

Stadtbücherei, Kinderstiftung und Integrationsmanagement arbeiten nun zusammen. Ziel ist es, das Angebot an den Schulen bekannt zu machen und von dort aus den Kontakt zu Leonie Zehrer oder Viktoria Volkonski anzustoßen. Beide kümmern sich dann um alle Voraussetzungen. Dazu gehört ein persönliches Erstgespräch, bei dem alle Rahmenbedingungen und Fragen für das Ehrenamt geklärt werden.

Kinderstiftung lässt Interessierte nicht allein

Für die ehrenamtliche Tätigkeit mit Kindern benötigt es darüber hinaus ein aktuelles erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, welches auch mit Hilfe der beiden Koordinatorinnen beantragt wird. Zudem bietet die Kinderstiftung Einführungsseminare und Fortbildungen für die ehrenamtlichen Lesepaten an. Treffpunkt zum gemeinsamen Lesen ist die Stadtbücherei Tettnang - sie bietet somit einen geschützten Raum und schöne Bücher und Spiele für die gemeinsame Zeit.

Diese Erfahrungen motivieren

Beim Austausch in der Stadtbücherei brachten einige der Aktiven motivierende Geschichten aus der Praxis nahe. Dabei hörte man immer wieder heraus, wie wichtig die Beziehung für die Kinder ist und wie sich auf dieser Basis Lernerfolge einstellen. Wenn es hakt, was durchaus auch vorkommen kann, bieten Viktoria Volkonski und Leonie Zehrer Unterstützung an. „Lesen ist eine unverzichtbare Voraussetzung für schulische, berufliche und auch die persönliche Entwicklung eines jeden Kindes. Deshalb setzten wir uns so gut wir können dafür ein“, lautet das Credo von Leonie Zehrer stellvertretend für das Tettnanger Lesenetz.

Interesse