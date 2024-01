Mehr als 1800 Läuferinnen und Läufer haben sich zum Jahresabschluss sportlich ins Zeug gelegt und waren beim traditionellen 32. Tettnanger Silvesterlauf am Start. Für den TSV Tettnang als Organisator war das Großevent gleichzeitig der Abschluss des Jubiläumsjahres zum 175-jährigen Bestehen des Vereins.

Insgesamt 1832 Läuferinnen und Läufer verschiedenster Altersgruppen waren am Sonntag mit dabei. Die Teilnehmerzahl war damit der zweitbeste Wert nach 2019, damals waren es 1961 Teilnehmende, im Jahr 2022 sind 1427 registrierte Starter angetreten.

Zum offiziellen Startpunkt an den Wanderparkplatz vor dem Schäferhofer Wald trafen sich um 12 Uhr auch der Vereinsvorsitzende Harald Franzen, der Organisator und Vorsitzende der Abteilung Freizeitsport, Siegfried Brugger, für den Hauptsponsor Volksbank der Vorstandsvorsitzende Jürgen Strohmeier und Bürgermeisterin Regine Rist. Nach kurzen Statements zur Streckenführung übernahm Brugger die Schere für das Absperrband und Rist den Signalrevolver.

Bürgermeisterin will 2024 selbst mitlaufen

Franzen erinnerte an die zahlreichen Jubiläums-Veranstaltungen und dankte den vielen Sportlern, Helfern, der Volksbank und den anderen Unterstützern für iher Hilfe. In ihrer Startrede zollte die Bürgermeisterin allen Beteiligten Respekt: „Wahnsinn, was Sie hier alle zusammen stemmen.“

Siegfried Brugger, Jürgen Strohmeier, Regine Rist und Harald Franzen (von links) sorgen für einen gelungenen Start. (Foto: oej )

Danach gab sie, wie sie auf Nachfrage erzählte, ihren allerersten Startschuss ab und bemerkte: „Der Widerstand am Abzug, da muss man ganz schön drücken.“ Wie Rist versicherte, wolle sie 2024 dann auch selbst mitlaufen.

Dann ging es los, es starteten ab 12 Uhr die Läuferinnen, Jogger, Walker, Nordic-Walker und Wanderer. Bewusst wird beim Tettnanger Silvesterlauf auf offizielle Zeitnahme verzichtet. Die kann man selbst organisieren, ansonsten wird die zurückgelegte Strecke bis 15.30 Uhr registriert.

Bis auf Kinder und Jugendliche, diesmal waren 161 dabei, mussten die Teilnehmenden die Startgebühr von drei Euro bezahlen und konnten dann ihre Teilnehmerkarten an den Kontrollstellen abstempeln lassen. Die Strecken waren unterschiedlich, konnten auch unterschiedlich oder mehrfach gelaufen werden.

Feuerwehrmann verliert durch Sport 20 Kilo in einem Jahr

Wie Karl-Heinz Kort und Alfons Grünacher in ihrer Abschlussstatistik für den TSV mitteilten, haben 80 Sportler mehrfach verschiedene Strecken zurückgelegt, dabei gab es 1912 Starts. Auf den Strecken 2,3 Kilometer waren 197, auf 4,3 Kilometer 504, auf 6,3 Kilometer 609 und auf 10,5 Kilometer immerhin 602 Sportler durch den Wald unterwegs. Die legten dabei eine beachtliche Gesamtstrecke von 12.787 Kilometern zurück.

Gut aufgelegt und regelmäßig beim Silvesterlauf dabei sind die Powerfrauen um Gisela Rottmar (2. von rechts) (Foto: oej )

Die Teilnehmer kamen vorwiegend aus dem Oberschwäbischen und der Bodenseeregion. Insgesamt waren Läuferinnen und Läufer aus fast allen deutschen Bundesländern sowie Österreich, der Schweiz, Italien und Frankreich vertreten. Jörg Hierling aus Wilhelmsdorf war das erste Mal dabei - und zeigte sich noch unschlüssig wegen der Streckenlänge. Mehr als zehn Kilometer sollten es jedoch werden, da war er sicher.

Großes Team an Helfern involviert

Dank seines Lauf-Engagements sei es dem ZF-Werksfeuerwehrmann gelungen, fit zu werden und mit Sport in einem Jahr mehr als 20 Kilogramm abzunehmen. „Außer Laufveranstaltungen habe ich auch das Deutsche Sportabzeichen in Gold gemacht und komme wohl für den nächsten Silvesterlauf wieder.“

Wir treffen uns regelmäßig hier - und haben viel Spaß am letzten Tag des Jahres beim Walken. Gisela Rottmar

Etwas anders, wenn nicht minder motiviert, war eine Tettnanger Freundinnengruppe unterwegs. „Wir treffen uns regelmäßig hier - und haben viel Spaß am letzten Tag des Jahres beim Walken“, sagte Läuferin Gisela Rottmar. Gleich mehrfach waren Drei-Generationen-Teams unterwegs - als Großeltern, Eltern und Enkel samt Kinderwagen. Auch etliche Gruppen von Vereinen, Firmen oder Gemeinschaften gingen an den Start.

Der Vize-Vorstand der Abteilung Freizeitsport, Norbert Sinnstein, freute sich über die Wetterverhältnisse: „Optimal, jetzt kommt auch noch die Sonne raus.“ Mehr als 70 Helfer waren bei der Organisation des Silvesterlaufs aktiv. Siegfried Brugger dankte allen Beteiligten und blickte voraus auf 2024: So plane man eventuell, das Startgeld ein wenig anzuheben und: „Vielleicht gibt es 2024 wieder einmal eine Sonderaktion“, meinte er.