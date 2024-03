Hahn auf, Glas darunter, und fertig ist im Normalfall ein gesunder Durstlöscher. Damit die Trinkwasserversorgung für Verbraucher zwischen dem westlichen Allgäu bis zum Bodensee auch in Zukunft so einfach bleibt, wollen die kommunalen Wasserversorger die bisherige Zusammenarbeit ausbauen und sich zu einem Verband zusammenschließen.

Die Verunreinigung um die Weihnachtszeit, die in einem Teil des Bodenseekreises zu einem Abkochgebot führte, bestätigt die Kooperationspartner in ihren Plänen.

Größer statt Klein-Klein

Eine Kernaussage, die Arman Aigner, Bürgermeister von Eriskirch und Vorsitzender des Zweckverbands Wasserversorgung Unteres Schussental (ZWUS), bei einem Pressegespräch am Donnerstag im Neukircher Rathaus formuliert: „Unser Trinkwasser muss in kommunaler Hand bleiben.“

Soll heißen: Es darf nicht um Profit gehen, der Gewinn soll weiterhin komplett in die Infrastruktur investiert werden. Die Frage sei, welche Organisationsform sinnvoll und vor allem zukunftsfähig ist?

Arman Aigner und sein Kollege Reinhold Schnell, Bürgermeister von Neukirch und Vorsitzender des Zweckverbands Haslach-Wasserversorgung (ZHW), sind sich einig, dass sich am besten ein größerer Verband eignet.

Hahn auf, Glas darunter, und fertig ist ein gesunder Durstlöscher. Um die Trinkwasserversorgung in der Region für die Zukunft zu sichern, haben die Wasserversorger eine neue Strategie erarbeitet. (Foto: dpa/Oliver Berg )

Gründung spätestens 2025

Konkret sollen ihre Zweckverbände, der Zweckverband Gehrenberg-Wasserversorgung sowie die Eigenbetriebe Wasserwerk der Stadt Tettnang, der Gemeinde Meckenbeuren und der Gemeinde Langenargen unter einem Dach zusammengefasst werden. Ob es dazu kommt, entscheiden die zuständigen Gemeinderäte.

Die Pläne sollen nach der Kommunalwahl, die am 9. Juni stattfindet, zur Abstimmung vorgelegt werden. Stand heute würde der neue Verband dann im kommenden Herbst, spätestens im nächsten Frühjahr gegründet, wie Simon Vallaster, ZWUS-Geschäftsführer, berichtet. Die bisherigen Rückmeldungen aus den Gremien seien durchaus positiv.

Um diese Verbände und Gemeinden geht es Seit 2002 sind die Netzgebiete der Zweckverbände Haslach-Wasserversorgung mit Sitz in Neukirch, Unteres Schussental (ZWUS, Meckenbeuren) und Gehrenberg (Oberteuringen) sowie die Wasserwerke Tettnang und Meckenbeuren technisch verbunden und werden elektronisch überwacht. Der Leitungsverbund reicht vom westlichen Allgäu bis zum Bodensee, wie es in einer Pressemitteilung des ZWUS heißt. Knotenpunkt sei die gemeinsame Datenzentrale im Pumpwerk Ried in Tettnang. Die Gemeinde Langenargen hat sich demnach auf die gemeinsame Leitstelle aufgeschaltet und nutzt die Transportleitung von ihrem Pumpwerk Argendelta nach Tettnang mit. Vor mehr als 20 Jahren seien rein technische Überlegungen ausschlaggebend gewesen, jetzt geht es um die Organisationsstruktur. Hintergrund: Kleinere Einheiten hätten immer größere Schwierigkeiten, den Ansprüchen gerecht zu werden und sich „organisationssicher“ aufzustellen, heißt es. Die Lösung: ein Zusammenschluss, der laut Mitteilung die Trinkwasserversorgung im Bereich der Unterläufe von Argen, Schussen und Rotach zukunftsfähig aufstellt. Konkret zusammentun wollen sich: ZWUS, der Eriskirch, Kehlen und Teile Tettnangs versorgt. Haslach-Wasserversorgung, zuständig für Neukirch, Bodnegg, Amtzell, Vogt und Teilbereiche von Tettnang, Meckenbeuren und Wangen. Zweckverband Gehrenberg-Wasserversorgung, der Oberteuringen, Friedrichshafen-Ettenkirch und einen kleinen Teilbereich von Meckenbeuren bedient. Dazu kommen die Stadt Tettnang mit ihrem Wasserwerk, das die Kernstadt versorgt, die Gemeinde Meckenbeuren, das mit ihrem Wasserwerk für Meckenbeuren, Brochenzell und Liebenau zuständig ist und Langenargen mit dem Wasserwerk für die eigene Gemeinde. Macht insgesamt 70.400 Menschen und elf Kommunen, die über einen gemeinsamen Verband zu entscheiden haben: Amtzell, Bodnegg, Eriskirch, Friedrichshafen, Langenargen, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen, Tettnang, Vogt und Wangen. Während das Stadtwerk am See unter anderem Friedrichshafen mit aufbereitetem Bodenseewasser versorgt, wird ins Netz des neuen Verbands wie vorher auch Grundwasser eingespeist. Masterplan Wasserversorgung des Landes Ebenfalls wissenswert: Das Land Baden-Württemberg arbeitet an einem „Masterplan Wasserversorgung“. Die Zielformulierung: „eine zukunftsfähige Wasserversorgung, die Trinkwasser verlässlich, in guter Qualität und zu einem angemessenen Preis zur Verfügung stellt.“ Die Zweckverbände der Region sehen sich dadurch als Vorreiter und in ihrer Strategie bestätigt. Eriskirchs Bürgermeister Arman Aigner vertritt die Kooperationspartner im Arbeitskreis „Masterplan“.

Ernstfall als Bestätigung

Seit den 90er-Jahren besteht ihm zufolge bereits ein technisches Verbundsystem: „Das heißt, wir können uns gegenseitig Wasser liefern.“ Im Fall der Verunreinigung im Dezember 2023 wurde diese Möglichkeit genutzt.

Wie berichtet floss damals Oberflächenwasser aus der Argen aufgrund eines technischen Defekts durch ein offenes Wehr, das von einer privaten Gesellschaft betrieben wird, in den Langenargener Mühlkanal und verursachte dort ein Hochwasser.

Das Wasser, das überlief, sickerte ins Grundwasser ein. In der Folge wurde eine, wenn auch geringe Belastung mit Keimen entdeckt und der Brunnen „Obere Wiesen“ stillgelegt. Für den Bereich des ZWUS sowie in Langenargen und damit für 20.000 Menschen war es mehrere Tage lang geboten, Trinkwasser abzukochen. „Ohne den betroffenen Brunnen wäre die Wasserversorgung schwierig gewesen“, stellt Simon Vallaster fest.

Brunnen noch stillgelegt

Die Lösung: Der ZHW half aus und lieferte Wasser aus seinen Brunnen. Der Langenargener Brunnen, der bis jetzt stillgelegt ist, wird planmäßig in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Bodenseekreises Ende März wieder ans Netz angeschlossen.

In Zukunft soll nicht mehr nur die Technik, sondern auch die Organisation der Trinkwasserversorgung im Verbund beziehungsweise in einem Verband funktionieren. Seit mehr als einem Jahr würden Strukturen verglichen und geprüft, werde ausgelotet, welche Voraussetzungen die Partner für einen Zusammenschluss mitbringen und eine Strategie erarbeitet, so der ZWUS-Geschäftsführer.

Bessere Aufstiegschancen

Ein Ziel ist es, Probleme, die unter anderem durch andauernde Trockenheit, sprich: Klimawandel, oder Fachkräftemangel entstehen, anstatt in mehreren kleinen Einheiten in einer größeren Organisationsform anzugehen.

Ein Beispiel, das Ralf Witte, ZHW-Geschäftsführer, zum Thema Fachkräfte nennt: „Bei fünf Wassermeistern fällt es nicht so ins Gewicht, sollte einer krankheitsbedingt ausfallen. Wenn es nur ein Wassermeister ist, sieht es ganz anders aus.“

Das Pumpwerk Ried in Tettnang ist die Datenzentrale des Leitungsverbunds, der vom westlichen Allgäu bis zum Bodensee reicht. (Foto: ZWUS )

Ein Wasserwerk könne aber nicht einfach geschlossen werden. Die Trinkwasserversorgung sei Teil der kommunalen Daseinsvorsorge, ergänzt Simon Vallaster. Zudem sei ein größeres Unternehmen attraktiver für Bewerber, weil die Aufstiegschancen besser seien.

Reiche Wasservorkommen

„Um eins klarzustellen, dass wir eine neue Strategie erarbeiten, liegt nicht an den Vorkommen. Wir haben ausreichend Wasser, wir wollen uns neu organisieren“, betont Reinhold Schnell. Und Ralf Witte fügt hinzu: „Wir wollen unsere Kräfte bündeln und bewährte Strukturen ausbauen, und zwar aus einer Position der Stärke heraus.“

Denn die Region biete viele Vorteile: vergleichsweise ausreichenden Niederschlag, durch Eiszeiten und Gletscher entstandene reiche Grundwasservorkommen, hervorragende Qualität des Wassers, das völlig naturbelassen eingespeist werden könne.

Kurz zusammengefasst: Hahn auf, Glas darunter, und fertig ist ein gesunder Durstlöscher. Oder um es mit dem Geschäftsführer der Haslach-Wasserversorgung zu sagen: „Für die Verbraucher ändert sich durch die neue Struktur nichts.“