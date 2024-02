Sie hat mit eigenen Augen gesehen, wie Tettnang vor einem Jahrhundert ausgesehen hat, erlebte die Zeit des Nationalsozialismus und die Kriegsjahre: Marianne Dimmler ist die älteste Tettnangerin, am Dienstag hat sie ihren 103. Geburtstag gefeiert.

Die lebensfrohe Jubilarin sitzt am Esstisch in ihrem Zuhause, wo sie nach wie vor wohnt. Eine Pflegekraft umsorgt sie dort, ebenso wie ihre Kinder. Statt Kuchen gibt es an ihrem Ehrentag herzhafte Schnittchen - Marianne Dimmler vespert lieber als dass sie Süßes isst, wie sie erklärt. Zu erzählen hat sie viel, vor allem von früheren Zeiten, als Tettnang und das Leben in der Stadt noch ganz anders aussahen.

In St. Gallus läutete sie schon als Mädchen die Glocken

103 Lebensjahre - da kommen viele Erinnerungen zusammen. Marianne Dimmler schwelgt gerne in diesen Erinnerungen und lässt hier und da auch noch einen lockeren Spruch einfließen. Ihre Fröhlichkeit hat sie sich auch im hohen Alter bewahrt. Lediglich die Sehkraft und das Hörvermögen lassen mittlerweile etwas nach, auch ist sie seit einer Erkrankung vor ein paar Jahren auf den Rollstuhl angewiesen.

Die morgendliche Lektüre der „Schwäbischen Zeitung“ gehört für sie genauso zum Tagesablauf wie gemütlich in der Stube zu sitzen und den Ausblick zu genießen - auf ihre geliebten Blumen auf dem Balkon oder den Kirchturm von St.Gallus, der für sie eine große Bedeutung hat, läutete sie dort doch schon als junges Mädchen die Glocken.

Marianne Dimmler, geborene Müller, ist in Tettnang geboren und aufgewachsen. Die Familie führte eine Landwirtschaft, als älteste von fünf Töchtern musste sie früh auf dem Hof mithelfen. Bereits im Alter von 14 Jahren unterstützte sie zudem ihren Vater bei seiner Tätigkeit als Mesner.

Chefin im Hopfengarten

Anfang der 50er Jahre übernahm ihr Mann Franz das Amt des Mesners vom Schwiegervater. Marianne Dimmler half tatkräftig mit, kümmerte sich um den Blumenschmuck und die Kirchenwäsche sowie die Organisation von Taufen, Beerdigungen und weitere Aufgaben.

Später, nach dem Herzinfarkt ihres Mannes, übernahm sie die Mesnerdienste komplett - neben der Arbeit auf dem Hof, denn auch im Hopfen- und im Obstgarten gab es viel zu tun. „Da war ich die Chefin“, sagt sie und schmunzelt.

Marianne Dimmler und ihr Mann haben sechs Kinder, zwei Töchter und vier Söhne. Inzwischen hat die 103-Jährige auch elf Enkel und fünf Urenkel. Die viele Arbeit habe sie jung gehalten, ist die Tettnangerin überzeugt. „Es war mir nie eine Last“, meint sie.

Zu ihrem besonderen Geburtstag am Dienstag kam neben Familienmitgliedern und Bekannten auch Bürgermeisterin Regine Rist vorbei, um ihre Glückwünsche zu überbringen - ebenso wie einen großen Blumengruß, den die älteste Tettnangerin künftig auf ihrem Balkon bewundern kann.