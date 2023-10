Rund 7200 Kubikmeter Wasser braucht es im Manzenbergstadion, um den Rasen jährlich zu wässern. Das sind 7,2 Millionen Liter. Die Grünen-Fraktion im Gemeinderat hatte angeregt, einen Großteil des Bedarfs über eine Zisterne abzudecken und Regenwasser aufzufangen. Doch wie im Technischen Ausschuss klar wurde, gibt es einige Hürden.

Eine dieser Hürden war in der Diskussion erkennbar, dass es zwei verschiedene Ansätze gab. Die Stadtverwaltung hatte eine Maximallösung berechnet, die in der Dimension sehr teuer wäre. Zudem müssten hierfür noch verschiedene andere Baumaßnahmen laufen.

Zwei verschiedene Herangehensweisen ans Thema

Die Grünen hingegen stellten später auch noch mal klar, dass es vor allem um die Frage gegangen sei, inwiefern eine Möglichkeit besteht, hier angesichts von Dürresommern und hohen Wasserkosten Sparpotenziale zu heben. Hans Schöpf (Grüne) fasste das später so: „Mit vertretbaren Mitteln den größten Nutzen erzielen.“

Immerhin, so die Berechnung im Antrag, würden die Kosten fürs Frischwasser im Jahr etwa zwischen 8000 bis 16.000 liegen. Die Kosten hatte die Fraktion in dem Schreiben auf 100.000 Euro geschätzt.

Bei Maximallösung Kosten von 1,1 Millionen Euro

Die Verwaltung hatte den Antrag indes so verstanden und ausgeführt, dass am Ende ausschließlich die Berechnung einer Zisterne von 1850 Kubikmetern herauskam ‐ als Ergänzung des bestehenden Speichers mit 70 Kubikmetern. Die Grünen hatten in ihrem Antrag eine Schätzung von 1500 bis 2000 Kubikmetern für ein neues Bauwerk abgegeben.

Das Problem: Damit kämen Gesamtkosten von rund 1,1 Millionen Euro zustande. Und: Die Dachfläche der Carl-Gührer-Halle ist in der jetzigen Form gar nicht nutzbar: Das Regenwasser wird innen abgeleitet und landet mit den restlichen Abwässern in einem Mischwasserkanal. Heute würde das nicht mehr so gebaut, damals war das aber noch so.

Das Regenwasser von den Dächern kann gar nicht voll genutzt werden

Die kommende, neue Sporthalle ist zudem so geplant, dass ein Retentionsdach mit Drosselabfluss aufgesetzt wird. Auch dort könnte dann am Ende nur 50 Prozent des Regenwassers genutzt werden, erklärte Klaus Chlopik vom Amt für Hochbau und Energie.

Heißt im Umkehrschluss: Es gibt trotz eines Niederschlags von jährlich rund 1132 Millimeter in Tettnang im Grunde gar keine ausreichenden Dachflächen, um eine große Zisterne zu füllen. Und das Dach der neuen Halle ist derzeit so geplant, dass es das Regenwasser erst verzögert und nicht vollständig freigibt.

Anregung 1: Planung für Dach der neuen Sporthalle überdenken

Hier regte Karl Welte (FW) an, dass man das Dach der neuen Sporthalle ja auch anders gestalten könne, um das Regenwasser komplett zu nutzen. Eine sogenannte glatte Dachhaut wäre auch günstiger.

Stadtbaumeisterin Andrea Fuchs sagte, dass die Stadt als Aufgabe mitnehmen würde: Zum einen die Prüfung, wie hoch die Kostenersparnis in dem Fall sei, dass man nicht das aufwändigere Retentionsdach baue. Zum anderen, was eine Umrüstung des Dachs der Carl-Gührer-Halle koste.

Anregung 2: Wie wäre es denn mit einem Hochbehälter?

Albert Dick (Grüne) sagte, dass ein Wasserspeicher gut ausgelegt sei, wenn er gut genutzt werde. Nun hatte Chlopik auf hohe Kosten gerade wegen der Erdarbeiten verwiesen. Hier fragte Albert Dick, ob ein Hochbehälter hier nicht eine günstigere Lösung sein könne. Eine Zisterne sei ja nur eine von mehreren möglichen Ausführungsformen.

Eine Entscheidung gab es am Ende nicht. Die Stadtverwaltung prüft nun noch einmal neu, welche anderen Möglichkeiten es gibt ‐ und wie und zu welchen Kosten die Dachflächen überhaupt so gebaut werden können, dass das Regenwasser für die Bewässerung nutzbar ist.

Eine Million Euro für den Zisternenbau, da waren sich alle einig, das wäre am Ende dann doch zu viel.