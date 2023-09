Es ist die ganz besondere Kombination aus perfekt harmonisierenden Männerstimmen, stilechten Kostümen und allerlei Schabernack, die die „Männer und Tenöre“ zu einem so vergnüglichen Erlebnis machen. Im ausverkauften Tettnanger KiTT stellte das Sextett am Samstagabend sein neues Programm „Alles ÜberMuT“ vor.

Die „Männer und Tenöre“, kurz MuT, reisen dabei auf den musikalischen Spuren der legendären Comedian Harmonists. Sowohl Klassiker als auch unbekanntere Arragements ihrer berühmten Idole haben die sechs Männer im Repertoire, stets umrahmt von launigen Ansagen.

Im neuen Programm sollen allerdings die Männer und Tenöre selbst im Mittelpunkt stehen. Im Laufe des Abends soll das Publikum erfahren, wer MuT überhaupt sind, versprechen die sechs Herren.

Männer oder Tenöre ‐ oder beides?

Wobei das gleich die erste Frage aufwirft: Zählen die Tenöre nicht auch zu den Männern? Ganz aufgelöst wird diese Frage nicht ‐ unterhaltsam ist es aber allemal, wenn die Herren sich allesamt gegenseitig auf die Schippe nehmen und in Form eines Medleys mit „Was wäre denn die Welt ohne Tenor“ scherzhaft darum plänkeln, wer denn nun bei der Damenwelt die besseren Karten hat ‐ der Tenor, der Bariton, oder doch der Bass?

Seit rund 20 Jahren singen MuT gemeinsam. Ins Leben gerufen wurde das Männerensemble von Alexander Matt und Markus A. Stürzenhofecker als Bass und Bariton. Später kamen der Kressbronner Thomas Mentzel als Tenor sowie der Tettnanger Matthias Johler als Bass und die Tenöre Johannes Preus und Thomas Waldherr hinzu.

Auf die Bühne kommen die sechs Sänger stilecht im schwarzen Frack, die Bühne schmückt ein Grammophon, ebenso wie der „kleine grüne Kaktus“, der vor dem dazugehörigen Lied nochmal extra in die Höhe wächst. Gesungen wird ohne Mikrofon, begleitet von Alexander Matt am Klavier und teils am Kontrabass.

Lieder zum Träumen und Schmunzeln

Nach der Pause kommen die Herren dann in verschiedenen Outfits, passsend zur Musik der 20er, 30er und 40er Jahre, zurück auf die Bühne. Vom Abendanzug mit Zylinder bis zu einer Art Morgenmantel, mit Zigarettenhalter im Mundwinkel.

Die Lieder sind voller Ernsthaftigkeit, gepaart mit reichlich Humor, sodass das Publikum fast dauerhaft ein Schmunzeln auf den Lippen hat. Stücke wie „Wochenend’ und Sonnenschein“ und „Irgendwo auf der Welt“ oder „Das ist die Liebe der Matrosen“ regen zum Tagträumen an, während „Du bist nicht die Erste“, „Halt dich an mich“ oder „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“ die Romantiker zum Schwelgen bringen.

Dass es auch mal ganz ohne Text geht, zeigt „Creole Love Call“, bei dem lediglich schmachtende „Wau-Wau“-Laute zum Einsatz kommen ‐ die durch das Wechselspiel zwischen den Sängern und deren Interpretation jedoch zum echten Lacher werden.

Gleich zweimal konnte das Publikum die Männer und Tenöre durch begeisterten Applaus für eine Zugabe wieder zurück auf die Bühne holen. Mit einer humorvollen Werbehymne auf Odol-Mundspülung und dem sanften „Guter Mond, du gehst so stille“ ging das Konzert schließlich zu Ende.