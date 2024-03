Ob Tettnang eine Photovoltaik-Anlage mehr oder weniger auf ein Dach baut oder den Fuhrpark des Bauhofs auf Elektro-Fahrzeuge umstellt, macht im Kampf gegen den Klimawandel keinen merklichen Unterschied. Das sei ihnen sehr wohl klar - dennoch fordern die Mitglieder der Klima-Initiative „IniKlimaTT“, dass die Stadt ihren Beitrag leistet und Verantwortung übernimmt.

Nach knapp zwei Jahren Engagement stellen sie die bisherigen Entwicklungen auf den Prüfstand und ziehen eine Zwischenbilanz, wie gut Tettnang klimatechnisch dasteht.

Der aktive Kern der Initiative besteht aus Christian Freudling, Daniel Hegele, Ulrike Tonhauser und Lea Alber-Hauch, weitere Mitglieder sind immer wieder sporadisch dabei. Einmal im Monat trifft sich die Gruppe, oft sind sie als Zuhörer bei Sitzungen des Gemeinderats und der Ausschüsse vor Ort.

Was die Gruppe positiv wertet

In den verganenen Monaten sei durchaus einiges passiert, das werte man auch sehr positiv, freuen sich die Mitglieder der Initiative. Doch schaue man sich auch anhand vorliegender Zahlen an, wie groß die bevorstehende Aufgabe ist, dann reiche dieses Engagement bei weitem noch nicht aus, sagt Christian Freudling. „Man merkt einfach, dass die letzten 20 Jahre so gut wie nichts in diese Richtung passiert ist.“

Konkret fordert die Inititative, dass Tettnang als Stadt ihren Beitrag leistet zur Bewältigung der Klimakrise und zur Absenkung der Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad. Die Gruppe zieht als Grundlage dabei das Klimaleitbild heran, das der Gemeinderat zwar schon im Herbst 2022 beschlossen habe, das aber seither kaum irgendwo Berücksichtigung gefunden habe.

Die Gruppe hat bereits im Frühjahr des verganenen Jahres einen Antrag an die Verwaltung gestellt, in dem sie forderte, dass Gemeinderatsbeschlüsse generell auf ihre Klimaschutz-Auswirkungen geprüft werden sollten, analog zu der bereits standardmäßig angeführten Seite „finanzielle Auswirkungen“. Umgesetzt worden sei das bisher allerdings nicht, sagt Christian Freuling.

Wie schlägt sich Regine Rist bislang in Sachen Klimaschutz?

Es sei gut, dass viele Maßnahmen für mehr Klimaschutz inzwischen im Prozess seien. Freudling nennt etwa das Nahwärmenetz oder die Photovoltaik-Strategie. Auch die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts, das die Initiative von Anfang an forderte, ist zwischenzeitlich angelaufen. Bis zum Frühjahr 2025 soll es fertig sein.

Es deutet sich an, dass auf die Worte auch Taten folgen. Daniel Hegele

Dass de Klimaschutz durchaus eine gewisse Wichtigkeit beigemessen werde, zeige sich auch in den bisherigen Reden und öffentlichen Aussagen von Bürgermeisterin Regine Rist seit ihrem Amtsantritt. „Sie nennt den Klimaschutz wiederholt gleichwertig mit anderen zentralen Themen“, sagt Daniel Hegele. „Es deutet sich an, dass auf die Worte auch Taten folgen“, so sein Eindruck. Dennoch würde sich die Initiative eine noch höhere Priorisierung für das Thema wünschen.

Klimaschutz sollte Pflichtaufgabe sein

Es stehe unterschwellig oft die Frage im Raum, ob Klimaschutz eine Freiwilligkeitsleistung oder eine Pflichtaufgabe sei. Diese Frage dürfe sich ihrer Ansicht nach gar nicht erst stellen - denn auch wenn das in keinem Gesetz so niedergeschrieben sei, müsse Klimaschutz eine Pflichtaufgabe sein, finden die Mitglieder von „IniKlimaTT“.

„Wir sehen da den Gemeinderat und die Verwaltung in der Pflicht“, erklärt Daniel Hegele. „Die Verantwortung Tettnangs geht weit über die städtischen Liegenschaften und Bauhoffahrzeuge hinaus.“

Die Stadt müsse die Infrastruktur und die Rahmenbedingungen schaffen, so die Initiatoren. Auch sollte sie ihrer Ansicht nach als eine Art Vernetzer agieren: „Die Stadt könnte beispielsweise alle großen Akteure in die Pflicht nehmen und an einen Tisch holen“, meint Hegele. Das schließe zum Beispiel auch die Verantwortlichen der großen Unternehmen und Verbände mit ein.

Im nächsten Schritt möchte die Initiative nun im Vorfeld der Kommunalwahlen Gespräche mit allen Fraktionen führen, die teils auch schon stattgefunden hätten. Ebenfalls bleibe die Gruppe im Austausch mit der Verwaltung, weitere Gesprächstermine seien bereits anvisiert.