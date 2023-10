Luther-Gemeinde lädt zu offenem Treffen

Die evangelische Martin-Luther-Gemeinde lädt am Dienstag, 24. Oktober zum Offenen Treffen für Frauen und Männer ins Martin-Luther-Gemeindehaus, Martin-Luther-Straße 7 ein. Von 14.30 bis 16.30 Uhr geht es um das Thema: Sprichwörter und Lebensweisheiten! Hinter Sprichwörtern, die es fast in allen Sprachen gibt, verbergen sich oft Lebensweisheiten von Jahrhunderten, heißt es in der Ankündigung. Sie geben und gaben Menschen eine Orientierung für Entscheidungen und Verhalten im Alltagsleben. Sprichwörter sind einprägsame Sätze und beziehen sich auf typische Situationen, in denen man sich vielleicht wiederfindet. Auch Martin Luther hat in seinen „Tischreden“ Sprichwörter und Lebensweisheiten geprägt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen