Losverkauf zum Bähnlesfest hat begonnen

Der Losverkauf für die Lotterie des Lionsclub Tettnang Montfort mit dem Betonmischer (Foto: Lionsclub) beim diesjährigen Bähnlesfest am Sonntag, 10. September, hat begonnen. 1500 Lose zu je fünf Euro suchen wieder Käufer und Gewinner von tollen Preisen. Hauptgewinn ist ein Zeppelinflug für zwei Personen. Weil alle Gewinne gespendet wurden, kommt der gesamte Verkaufserlös gemeinnützigen Zwecken zu gute. Lose werden jeden Samstag auf dem Tettnanger Städtlesmarkt, in den Verkaufsräumen von Empen Optik in Tettnang und Friedrichshafen, in der Schlossapotheke in Tettnang, bei Layer Großhandel in Bürgermoos, Restle Haushaltswaren in Meckenbeuren, Breyer Hausrat am Rathaus in Langenargen und im Bauernlädele Gierer in Oberdorf verkauft.