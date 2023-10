Lokalpolitiker treffen sich mit Bundestagsabgeordnetem

‐ Kommunalpolitische Dringlichkeiten, Schwierigkeiten in der Ampel-Regierung und die Beibehaltung der reduzierten Mehrwertsteuer von sieben Prozent in der Gastronomie ‐ das waren ein paar der Themen, die Tettnangs CDU-Vorsitzender Daniel Funke und der Kreisvorsitzende der Jungen Union (JU) Bodensee Thomas Maier bei ihrem Arbeitstreffen im Deutschen Bundestag mit dem Stuttgarter Bundestagsabgeordneten Maximilian Mörseburg besprochen haben.

Darüber hinaus brachten sie Anliegen und Kritik von der kommunalen Ebene bei Mörseburg für die Arbeit in der Bundespolitik an: „Die vielseitig erschöpften und bereits überreizten Kapazitäten in der Migrationsfrage, der Finanzierungsberg im Kindergartenbereich sowie der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich ab 2026 inklusive Personalmangel schnüren den Kommunen in toto zusehends die Luft ab“, so Funke.