Mit Herzblut Irish Folk zu spielen, dieser Aufgabe haben sich die zwei Musiker und zwei Musikerinnen mit ihrer Band „Loch Talamh“ (gälisch für Bodensee) am Samstag gestellt. Irish Folk in Tettnang, das hat mit viel Können und Authentizität vorgetragen das KiTT bis auf den letzten Platz gefüllt. Ein bisschen Heimspielatmosphäre herrscht im Saal : Die Mehrzahl des Publikums kennt die Band, einige Bandmitglieder engagieren sich auch im KiTT-Team.

Mal Tin-Whistles, mal Hakenharfe

Das Ensemble besteht aus Hobbymusikern der Region auf Profi-Niveau. Beate Hausknecht etwa beeindruckt mit Fiddle- und Gesangsvirtuosität. Dabei machen ihr Bogenschwung, Rhythmus und Klangsicherheit beim Gesang viel an Authentizität und Grüne-Insel-Stimmung aus.

Schließlich lebt die Mehrzahl des irischen Volkes inzwischen außerhalb der Insel. Wolfgang Striegel

Ursula Striegel zieht im wahrsten Sinne des Wortes alle Register, mit ihren Tin-Whistles im Groß- und Kleinformat, anrührend solo oder mit Hausknecht im Duett-Gesang samt Hakenharfe. Sonst ist sie immer mal wieder am Akkordeon zu hören - und beim Irish-Dance mit „Softshoes“ oder „Hardshoes“ zu erleben.

Hier Bodhran-Trommel, dort traditionelle Löffel

Jörg Löbau bildet so etwas wie einen Ruhepunkt in der Band, mit Sechssaiten-Banjo, selten gehörtem Akustik-Gitarrenbass oder der typisch irischen Bodhran-Trommel. Besonderes Schlaginstrument an verschiedener Stelle: Spoons, allerdings nicht aus Metall, sondern aus Holz - und aus Bayern, wie Bandleader Wolfgang Striegel erklärt. In seinen Moderationen informiert er das Publikum nicht nur über verschiedene Tonarten, Rhythmen und Songbesonderheiten, sondern er greift auch zur Gitarre oder zu den Löffeln. Fast entschuldigend fallen seine Kommentare zum nur beinahe 100-prozentig erreichten Originalitätsziel zum Irish Folk aus. Freunde der grünen Insel oder Folk-Kenner dürften das der Band verzeihen.

Deshalb haben „außerirische“ Klänge ihren Platz

Alle vier in dieser besonderen Kombination aus oberschwäbischen Musikern und original irischem Anspruch singen. Sie zeigen ihre Verbundenheit mit der Insel und anschließenden gälisch-keltischen Nachbarn bis hin nach Finnland. Eine Entschuldigung für mögliche „außerirische“ Klangelemente bringt Bandgründer Wolfgang Striegel auch gleich mit: „Denn schließlich lebt die Mehrzahl des irischen Volkes inzwischen außerhalb der Insel.“ In den 25 Jahren Bandgeschichte habe man sich jedoch auch immer wieder an Originalplätze und auf Festivals begeben, habe Geschichte und Lebensart kennengelernt. So kann Striegel auch die Pub-Szenerie, den Dreiliedervortrag und anderes Typische beschreiben.

Kommen an: Geschichten von der grünen Insel

Und die Oberschwaben bringen echten Irisch Folk auf die Bühne mit Reels, Jigs, Polkas, Waltzes und Airs. Zur besseren Verständlichkeit werden die Tragik-, Liebes-, Sauf- und Kriegslieder oder Balladen textlich vorab gelungen beschrieben. Wobei den Damen die Liebes- und Dramatiksongs zufallen. Und da kommen viele virtuos dargebotene Geschichten von der Insel gut an. Gelegentlich darf auch mitgeklatscht oder -gesungen werden. Das fällt dem Publikum beim bekannten „Drunken Sailor“ ebenso leicht, wie bei „Whisky in the Jar“ oder „Auld Lang Syne“.

Die Folk-Fans zeigen sich zufrieden, wie die Dame, die die ganze Zeit mitklatscht oder mitwippt. Oder das Tettnanger Ehepaar, das getrennt sitzen muss, denn: „Wir haben die letzten freien Plätze bekommen, also nicht nebeneinander.“ Offensichtlich hat es trotzdem sehr gefallen, und man habe einiges gelernt.

Song-Liste ist stolze 22 Stücke stark

Loch Talamh hat insgesamt beachtliches Durchhaltevermögen bewiesen, was wohl auch an der demokratischen Abstimmung der umfangreichen Song-Liste liegen könnte. Auf der standen immerhin 22 Stücke, oft als Dreierkombination vervielfacht, plus drei Zugaben. Dann erst hieß es im Irish-KitTT-Pub symbolisch „last order“, tatsächlich wurde auch Guinness ausgeschenkt. Und das Geburtstagskonzert endete nach 23 Uhr mit viel Applaus vom Publikum.

