„City Limit oder die Frage: Warum sollten sechs Music-Freaks seit Mitte der 90er Jahre unter diesem Namen durch Oberschwaben tingeln?“ Die Antwort: Weil sie noch immer eine unglaubliche Freude daran haben, das Publikum mit echter, handgemachter Live-Musik zu begeistern. Erleben lässt sich dies beim Gig am Samstag, 21. Oktober, ab 20.30 Uhr in Tettnang im Flieger. In der aktuellen Formation spielt City Limit (Foto: prv) seit September 2009 zusammen. Bernie Rudert (Gitarre, Vocals), Reinhard Eberle (Keyboards, Vocals), Günter Kraft (Drums) und Micha Ganal (Vocals, Gitarre, Sax) sind Gründungsmitglieder. Günter Veyhl (Bass) und Chris Hannes (Vocals, Percussions) machen die Besetzung komplett, wie sie im Flieger zu hören sein wird. Blues, Rock, Soul, Dance, Groove oder echte Klassiker aus den 70er Jahren, „es ist für jeden etwas dabei, außer vielleicht für Helene Fischer Fans“, heißt es in der Vorschau.