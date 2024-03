Leonkoro Quartet spielt Werke von Schubert, Janáček und van Beethoven

Das Leonkoro Quartett kommt am Sonntag, 24. März, um 18 Uhr in den Rittersaal des Neuen Schlosses. Zum Konzert gibt es eine Einführungsgespräch um 17.15 Uhr mit Gerd Kurat und den Musikern.

Das Ensemble wird von den Brüdern Jonathan und Lukas Schwarz an erster Violine und Cello gerahmt, während Amelie Wallner an der zweiten Violine und Mayu Konoe an der Bratsche die Mittelstimmen bilden.

Im Jahr 2022 erhielt das Leonkoro Quartett eine Reihe renommierter Auszeichnungen und Preise, die seinen Platz unter den gefragtesten Ensembles seiner Generation festigen, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung. Im März wurde es mit dem renommierten Musikpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung ausgezeichnet. Anschließend gewann das Quartett beim Internationalen Streichquartettwettbewerb in der Londoner Wigmore Hall den 1. Preis sowie eine Reihe von neun Sonderpreisen, darunter Interpretation-, Residenz- und Konzertpreise.

Neben dem Studium der Kammermusik bei Heime Müller (Artemis Quartett) an der Musikhochschule Lübeck studiert das Quartett seit 2020 bei Günter Pichler (Primarius Alban Berg Quartett) am Kammermusikinstitut der Escuela Superior de Música Reina Sofía Madrid. Zu den Mentoren des Ensembles zählen Eckart Runge und Gregor Sigl (Artemis Quartett) sowie der Pianist Alfred Brendel, mit dem das Leonkoro Quartett eine regelmäßige Zusammenarbeit pflegt.

Im Herbst 2023 erschien bei Mirare das erste Album des Ensembles mit Maurice Ravels Streichquartett und Robert Schumanns Streichquartett op. 41 Nr. 3, das bereits wenige Wochen später mit dem Choc de Classica l’année 2023 gekrönt wurde. Mit Beginn des Frühjahres 2024 startet das Quartett mit dem Plattenlabel Alpha Classics eine langfristige Partnerschaft.

Weitere Informationen sind unter www.spectrum-kultur-in-tettnang.de verfügbar. Karten für alle Veranstaltungen sind erhältlich bei der Tourist Information Tettnang, 07542/510-500, per Mail an [email protected] oder bundesweit an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.