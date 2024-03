Laterne umgefahren und gegen Mauer geprallt

Ein 73-jähriger Autofahrer ist am Sonntag gegen 8.20 Uhr in der Moosstraße in Tettnang links von der Straße abgekommen. Er fuhr mit seinem Auto eine Straßenlaterne um und prallte anschließend gegen eine an die Straße angrenzende Mauer, heißt es im Polizeibericht. Den gesamten Schaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme meldete sich ein Anwohner bei der Polizei und gab an, dass durch den Unfall ein Steinschlag an seiner Fensterscheibe entstanden sei. Der Senior überstand den Unfall unverletzt.