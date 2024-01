Landwirtschaft ist Thema bei der CDU Tannau

Mit dem Glockenschlag der angrenzenden Kirchturmuhr eröffnete Ortsverbandsvorsitzender Ludwig Häfele am vergangenen Sonntag im vollbesetzten Dorfgemeinschaftshaus in Tannau den traditionellen Neujahrsempfang der CDU Tannau, wie der Stadtverband Tettnang berichtet.

Ortsvorsteher Hubertus von Dewitz dankte allen Vereinen in seiner Ortschaft und den Organisationen, die mit ihren Festen und Veranstaltungen das Leben bereichern und mitgestalten. Er lobte auch das gut besuchte „Bädle“ in Obereisenbach. Zur Freude aller Seniorinnen und Senioren werde es im April wieder einen Seniorennachmittag in Obereisenbach stattfinden. Zudem sei die Planung eines Radwegs zwischen Schwanden-Büchel und Tettnang vorgesehen. „Ein bisschen mehr Optimismus im neuen Jahr wünsche ich mir von der Politik und den Medien“ sagt Hubertus von Dewitz.

Ehrengast des Vormittags war auch der CDU-Europaabgeordnete Norbert Lins aus Pfullendorf, der zudem Vorsitzender des Agrarausschusses im Europäischen Parlamentes ist. Er erläuterte die Perspektive des Europaparlaments, in dem die Wichtigkeit des ländlichen Raums in der Landwirtschaftsproduktion erkannt wurde.

„Tettnang ist bei wichtigen Entscheidungen wie beispielsweise dem Pflanzenschutz direkt betroffen, und Baden-Württemberg spielt im Thema Biodiversität eine Vorreiterrolle im deutschen EU-Konzert“ so Norbert Lins. Als Erfolg für die ganze Region sah er die Ablehnung der so genannten „SUR-Verordnung“ durch das EU-Parlament, bei der der Pflanzenschutz in Schutzgebieten, wie um Tettnang, massiv eingeschränkt worden wäre. Die Europawahl in diesem Jahr bezeichnete Lins als wichtig und entscheidend für den ländlichen Raum.

Bürgermeisterin Regine Rist gab einen Rückblick und eine Vorausschau für 2024. Sie bedankte sich besonders für die gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat. „Den Zusammenhalt der Gemeinschaft zu fördern ist ausschlaggebend“ sagte Regine Rist. „Die Zusammenarbeit führte bereits zu wichtigen zukunftweisenden Entscheidungen wie die Nahwärmeversorgung.“ Sie hob auch das große Engagement im Ehrenamt sowie das gesellschaftliche und politische Interesse hervor, das Tettnang auszeichnet. „Ich freue mich hier zu sein, auf die Kommunalwahlen und die Impulse, die im Gemeinderat im neuen Jahr geschaffen werden.“