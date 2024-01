Künstlergespräch mit Jay Gard in Tettnang

Ein Gespräch mit dem in Berlin lebenden Künstler Jay Gard über seine aktuelle Ausstellung im FS.ART Showroom in Tettnang, Karlstraße 16, 2. Obergeschoss (Eingang am Durchgang zur Graf-Eberhard-Straße), findet am Donnerstag, 18. Januar, ab 19 Uhr statt. Parallel dazu wird die neue Publikation des Künstlers vorgestellt, die von der Spiegelberger Stiftung herausgegeben wurde und dem aktuellen art Kunstmagazin (Ausgabe Januar 2024) beiliegt.

Laut Ankündigung des Veranstalters ermöglicht Jay Gards Debütausstellung am Bodensee einen tiefgehenden Einblick in sein umfangreiches künstlerisches Schaffen, das sich über rauminstallative Werke, Malereien bis hin zu skulpturalen Wandarbeiten erstreckt. Die Ausstellung mit dem Titel „Ornaments from Earth“ widmet sich dem Themenkomplex der Formen und ihrer Sprache. Gard untersucht die Wesenhaftigkeit von natürlichen und künstlichen Strukturen, dekonstruiert und rekonstruiert, transformiert und filtert diese, woraus eine faszinierende und ergreifende Ästhetik entsteht.

Jay Gard eröffnet eine zeitgenössische Perspektive auf das barocke Kulturgut der Region, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Seine Werke gehen einen vielschichtigen Dialog mit dem Tettnanger Neuen Schloss als auch der Oberschwäbischen Barockstraße ein.