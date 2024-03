Ob Rokoko-Kleid, das Wams für einen Bauernjungen, ob Erdbeermädchen oder Schornsteinfeger: Mehr als 1000 Kostüme lagern, fein säuberlich geordnet und top gepflegt, im Kostümfundus des Montfortfestes. Das Obergeschoss der Schillerschule ist das Reich von Ingrid Haußmann und derzeit zwölf weiteren fleißigen Helferinnen.

Sie kümmern sich ehrenamtlich um den wertvollen Schatz - und brauchen Unterstützung. Der „Schwäbische Zeitung“ haben Ingrid Haußmann, Renée Hilgart und Isabelle Selinka erzählt, welche Aufgaben auf Interessierte warten und warum es Spaß macht, sich hier einzubringen.

Immer mal wieder gibt es neue Kostüme

Das aktuelle Projekt der Damen ist die Erweiterung einer Erwachsenengruppe um Kinderkostüme: Die Gruppe „Herzogliche Domäne Schäferhof“ bekommt Zuwachs. Ingrid Haußmann deutet auf einen Tisch.

Erwachsenenkostüme aus dem Jahr 1997, die für die 700-Jahr-Feier genäht wurden, finden jetzt wieder Verwendung für eine neue Kindergruppe beim Montfortfestumzug. (Foto: Angela Schneider )

Dort liegen Hosen und Kittel, die noch von der 700-Jahr-Feier der Stadt Tettnang aus dem Jahr 1997 stammen. „Die werden wir umändern“, erklärt sie. Die neuen Kostüme werden Bauernmädchen und -jungen aus der Zeit um 1900 werden, dabei orientieren sich die Kostümmacherinnen an verschiedenen historischen Vorlagen.

Genäht wird daheim mit der eigenen Maschine

Eine der Hosen aus braunem Baumwollstoff hat Ingrid Haußmann bereits aufgetrennt, nun legt sie das Schnittmuster für eine Kinderhose darauf. Die drei Frauen beraten, wie genau sie vorgehen wollen. Renée Hilgart packt sich den Hosenstapel in einen Wäschekorb. Sie wird alle mit nach Hause nehmen und die Nähte auftrennen, dann geht es ans Umändern. Wer Freude am Nähen hat, ist also herzlich im Team willkommen

Gefragt sind auch Helfer, die gerne organisieren

„Das ist aber nur ein Teil der Aufgaben, die für den Kostümfundus anfallen, wir haben vielfältige Dinge zu organisieren und zu erledigen“ erklärt Ingrid Haußmann. Ein wesentlicher Teil der Kostümverwaltung besteht nämlich darin, die Kostüme für die einzelnen Klassen herzurichten und in den Schulen einen Anprobetermin zu begleiten.

Viel Platz, viele Schränke: Im Obergeschoss der Schillerschule ist das Reich der Kostüme. Zu vielen Gruppen gehören unterschiedlichste Zubehörteile, auch sie werden hier gelagert. (Foto: Angela Schneider )

Wie sieht das Kostüm angezogen aus?

Dazu melden die Ansprechpartner in den Schulen an den Kostümfundus zurück, wie viele Kostüme sie in welchen Größen benötigen. Diese Kostüme packen die Damen dann samt Zubehör und einer Kostümbeschreibung zusammen.

Diese Beschreibung beinhaltet nicht nur Informationen darüber, wie das angezogene Kostüm aussieht, sondern ordnet es auch in den historischen Kontext ein. Bei einfachen Stücken werden die fertig gepackten Boxen dann an die Schulen gebracht, die Verteilung an die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt über die Schule.

Anprobe mit Fachbegleitung

Aufwändigere Kostüme begleiten die Damen selbst in die Klassen und sind bei den Anprobeterminen dabei. So stellen sie sicher, dass jedes Kind ein wirklich passendes Kostüm bekommt. Dieses Kostüm kommt dann in eine Tüte, die mit dem Namen des Kindes beschriftet und bis zum Umzug aufbewahrt wird.

Zu den aufwändigsten Kostümen zählen die Rokoko- und auch die Biedermaier-Kostüme. Hier zeigen Isabelle Selinka und Ingrid Haußmann (von links) die prächtigen Jungenkostüme. (Foto: Angela Schneider )

Am Umzugssonntag selbst ist das Team ebenfalls vor Ort, hilft beim Umkleiden und nimmt nach dem Umzug die getragenen Kostüme wieder entgegen. „Ich habe schon lange keinen Umzug mehr angesehen, dafür ist keine Zeit“, lacht Isabelle Selinka.

Nach dem Fest ist vor dem Fest

Nach dem Umzug werden die Stücke wieder sortiert und bei Bedarf in die Wäscherei gebracht. Einfache Kostüme werden auch direkt in den Familien gewaschen. Beschädigte Kostüme werden nun repariert. „Doch das hält sich in Grenzen. Wir sind bei der Anprobe mit dabei und so werden die Kostüme in der Regel auch pfleglich von den Schülerinnen und Schülern behandelt“, erklärt Ingrid Haußmann. Am Ende kommt alles wieder zurück in die Schränke und wartet ein Jahr lang auf den nächsten Aufritt.

Ordnung ist das halbe Leben - und eine gute Organisation, bei der alle Teile ineinandergreifen. Nicht nur der Kostümfundus ist imposant, auch die Tütensammlung kann sich sehen lassen. (Foto: Angela Schneider )

Aufwand nach persönlichem Zeitbudget

Jetzt im März beginnt das Team mit den ersten Abstimmungen. Etwa ab Pfingsten und dann zwei, drei Wochen nach dem Fest fällt der Hauptaufwand für das Herrichten der Kostüme an. „In dieser Zeit treffen wir uns meist am Vormittag. Es ist aber nicht jede Helferin bei jedem Termin da, das gestalten wir je nach persönlichem Zeitbudget“, erklärt Ingrid Haußmann. Genäht wird das ganze Jahr über.

Gründliche Einarbeitung in einem netten Team

Wer Interesse habe, dürfe sehr gerne zum Schnuppern kommen und werde auch gründlich eingearbeitet und gut unterstützt. „Wir sind ein nettes Team, es macht Spaß mit uns!“, macht Ingrid Haußmann Mut, sich zu melden. Die Stadt zeigt sich mit Gutscheinen und Freikarten fürs Tettnanger Freibad erkenntlich.

Doch auch der Umgang mit den Kindern mache sehr viel Freude. Isabelle Selinka bringt es so auf den Punkt: „Den Schülerinnen und Schülern diese Tradition weiterzugeben und sie so aufrechterhalten, das ist einfach schön.“

Kontakt zu Ingrid Haußmann unter Tel. 07542/6500 oder per E-Mail bei der Tourist-Info: [email protected]