Wenn alles glattläuft, soll das neue Nahwärmenetz in Tettnang zur Heizperiode 2025 im Betrieb sein. Doch davor stehen noch einige formale Hürden, wie Regionalwerks–Geschäftsführer Michael Hofmann klar macht. Unter anderem müssen noch die Gemeinderäte der Gesellschaftergemeinden zustimmen.

Hier ist Hofmann allerdings hoffnungsfroh und setzt auf die Aufbruchstimmung. Zum einen gibt er sich zuversichtlich, dass es sich um ein attraktives Angebot handelt. Zum anderen wäre auch die theoretische Möglichkeit eines „Nein“ in einem der Gemeinderäte noch nicht das Aus für das Projekt. Denn dort entscheiden dann die Teilhaber mit ihrem Stimmanteil.

Nahwärme schon seit Regionalwerkstart Thema

Auch wenn der Vertrag noch nicht unterschrieben ist und der Regionalwerkschef noch nicht zu sehr ins Detail gehen darf, macht er deutlich, für wie wichtig er diesen Schritt fürs Regionalwerk hält, das gemeinsam mit dem Unternehmen Engie ein weiteres Standbein aufbauen würde.

„Das Thema Wärmeversorgung war schon den Gründervätern des Regionalwerks wichtig“, sagt Hofmann. Insofern sei es ein wesentlicher inhaltlicher Schritt. Zum anderen vertreibt das Regionalwerk auch Gas und geht perspektivisch über die kommenden Jahre von einem Rückgang in dem Sektor aus.

Engie baut, Regionalwerk betreibt

Ob das Thema Nahwärme auch mit Blick auf die anderen Regionalwerksgemeinden das nur kompensieren oder sogar mehr als ausgleichen könnte, dazu äußert er sich indes nicht. Als Ziel definiert er aber durchaus, dieses Angebot dort auch anzubieten. Und in Neukirch, wo bereits eine Bürgerenergiegenossenschaft das Thema angeht, habe man auch schon Unterstützung angeboten.

Vom Vorgehen schaut es so aus, dass Engie die Bautätigkeit übernimmt und das Regionalwerk den laufenden Betrieb gewährleisten soll. Einige Mitarbeiter aus dem Wärmebereich gibt es im Unternehmen bereits. Die anderen Stellen, so verspricht Hofmann, sollen bis zur Inbetriebnahme aufgebaut sein.

Privatleute können sich nach Sommerferien informieren

Der Fokus liegt zwar erst einmal auf öffentlichen Gebäuden hier insbesondere auf dem Schulzentrum Manzenberg. Hier sei der größte Bedarf. Große Hoffnung, dass es bis zum Anschluss des Nahwärmenetzes bereits eine umweltfreundlichere Lösung als mit dem Hotmobil geben könnte, mag er nicht machen.

Allerdings sollen recht schnell auch die Infomaterialien und Preise zugänglich sein. Damit will das Regionalwerk dann auch auf Anlieger zukommen. Denn der neu zu gründende Betreiber (“Wärmeversorgungsgesellschaft Tettnang“) soll laut Planung auch Privatnutzer anschließen. Die Vermarktung, dann auch mit konkreten Preisen, soll nach den Sommerferien starten.

Als Technologie gibt es eine Hackschnitzelanlage

Wie hoch die Wärmereserven nach Anschluss der öffentlichen Gebäude sind, mag Hofmann nicht beantworten. Der Anschluss weiterer Abnehmer, so allerdings das Signal, sei aber ohne Weiteres möglich. „Das ist natürlich bereits so dimensioniert, dass wir nicht nur die städtischen Gebäude versorgen können.“

Als Technologie kommt in der Heizzentrale an der Auffahrt zur B467 an der Seestraße eine Hackschnitzelanlage zum Einsatz. Hofmann betont, dass die Ausschreibung technologieoffen gewesen sei. „Angesichts der Vorgabe, fast CO2–neutral Wärme zu produzieren, war wirtschaftlich nichts anderes möglich“, sagt der Regionalwerksgeschäftsführer. Eine Herausforderung sei ebenso, das marode Netz am Manzenberg zu übernehmen.

Hofmann: „Produkt der Waldpflege aus der Region“

Was Hofmann mit Blick auf die technische Seite betont: „Die Hackschnitzel kommen aus der Region und sind ein Produkt der Waldpflege.“ Und überhaupt gelte: „Wir sind da eng mit der Stadt Tettnang und Bürgermeisterin Regine Rist in der Abstimmung.“

Später seien durch die Technologieoffenheit viele Möglichkeiten denkbar, wenn es um eine Erweiterung gehe. Das könne zum Beispiel auch in den Bereich großer Wärmepumpen oder Geothermie gehen. Wobei Hofmann auch klar macht, dass man jetzt erst mal starten müsse.

Anschlüsse auch schon frühzeitig legen

Mit Blick auf die Ackermannsiedlung sei man im Gespräch, verrät Hofmann auf Nachfrage. Zum Stand der Gespräche selbst könne er nichts sagen, aber er sei grundsätzlich der Überzeugung, dass das Angebot wettbewerbsfähig sei. Hier gebe es natürlich auch gerade bei Bestandsgebäuden ein erhebliches Potenzial.

Wenn die Straße eh offen sei, könne auch schon ein Hausanschluss verlegt werden, wenn ein Hausbesitzer erst in einigen Jahren eine neue Heizung plane, sagt Hofmann. Denn ob jemand jetzt anschließe oder erst in einigen Jahren, lasse sich in der Planung gut darstellen.

Ausbau hängt auch mit dem Interesse vor Ort zusammen

In welche Richtung sich das Netz entwickelt, hängt dabei auch mit der Nachfrage zusammen. So ist beispielsweise auf keinen öffentlich bereits verfügbaren Plänen der Ramsbach angeschlossen. Doch wenn es hier ausreichend Rückmeldungen gebe, sei das Heizwerk auch hier grundsätzlich in der Lage, diesen Bereich mitzuversorgen. Wichtig sei, so Hoffmann, dass es ausreichend Abnehmer geben müsse.