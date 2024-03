An der Kreuzung Schäferhof/Oberhof geht es nun wohl doch bald rund: Der von vielen lang ersehnte Kreisverkehr soll kommen. In diesem Jahr könnte die Planung stattfinden, 2025 könnte er dann gebaut werden. Die Kosten wollen sich die Stadt und das Regierungspräsidium (RP) aufteilen.

Die Kreuzung zwischen Schäferhofstraße, Oberhofer Straße und Lindauer Straße hat im Laufe der vergangenen Jahre schon so manche Runde durch die Tettnanger Gremien gedreht - realisiert wurde jedoch weder ein Kreisverkehr noch der Umbau mit einer Ampelanlage.

Nun könnte es allerdings tatsächlich konkret werden. Mit einem mehrheitlichen Grundsatzbeschluss (bei einer Enthaltung) hat der Technische Ausschuss am Mittwoch beschlossen, dass der Knotenpunkt mit einem Kreisverkehr geplant werden soll.

Jahrelanges Hin und Her

Ebenso soll das Ingenieurbüro Maschall und Klingenstein mit der weiteren Planung beauftragt werden. Eine Mehrheit fand außerdem der Empfehlungsbeschluss, dass die Stadt eine schriftliche Vereinbarung mit dem Regierungspräsidium Tübingen treffen soll.

Dabei geht es vor allem um eine Kostenübernahme durch das Land. Denn weil die Lindauer Straße eine Landesstraße ist, liegt die Zuständigkeit nicht allein bei der Stadt. am 10. April wird das Ganze Thema im Gemeinderat sein.

Dass an der vielbefahrenen Kreuzung etwas passieren muss, ist schon seit Jahren klar, auch Forderungen nach einem Kreisverkehr wurden schon vor langer Zeit laut. In der Folge gab es viel Hin und Her um die Kreuzung - Hauptknackpunkt waren immer die Kosten. Denn das RP weigerte sich zunächst, einen Kreisverkehr zu finanzieren, sodass die Stadt die Kosten hätte alleine tragen müssen.

Zwischenzeitlich wurde die Kreuzung als Unfallhäufungsstelle eingestuft. Die deutlich günstigere Lösung mit einer Ampelanlage hätte das Land mitfinanziert, sodass es ein Kreisel zwischenzeitlich wieder vom Tisch war und es Pläne gab, doch eine Ampel zu installieren. Nun hat sich die Stadt offenbar mit dem RP geeinigt.

So soll die Finanzierung aussehen

Die Lösung sieht so aus: Auf Basis dessen, was ein Umbau mit Ampelanlage kosten würde (rund 865.000 Euro) und dem Anteil, den das Land dabei zahlen würde (gut 400.000 Euro), erklärt sich das RP bereit, diesen Anteil auch für einen Kreisverkehr beizusteuern. Ebenso würde das Land die Verwaltungskosten übernehmen, sodass der Anteil dann insgesamt 440.000 Euro beträgt. Diese Summer sei bereits fest zugesagt.

Wir haben lange genug gewartet, jetzt ist es ein Unfallschwerpunkt. Hansjörg Bär

„Wir sind im Moment in regen Gesprächen mit dem RP“, versicherte Bürgermeisterin Regine Rist. Das Angebot aus Tübingen sei großzügig, betonte sie. Die Gesamtkosten für einen Kreisverkehr - anvisiert wird eine Variante mit 35 Metern Durchmesser - belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Euro.

Werden Kosten für Geh- und Radwege sowie mögliche Förderungen mit berücksichtigt, würde für die Stadt noch ein Kostenanteil von rund 669.000 Euro bleiben. Wie viel Fördergelder die Stadt für das Projekt allerdings tatsächlich bekommt, könne erst im Zuge der genaueren Planung ermittelt werden. Im Haushalt 2024 sind bereits 50.000 Euro eingestellt.

Zustimmung von den Räten

„Es ist höchste Zeit, dass wir da die verkehrspolitische Wende in Tettnang einleiten“, meinte Daniel Funke (CDU). Zustimmung gab es auch von Hansjörg Bär (FW): „Wir haben lange genug gewartet, jetzt ist es ein Unfallschwerpunkt“, sagte er. Es sei klar, dass es so an der Kreuzung nicht weitergehen könne und es eine Lösung brauche.

Funke warf die Frage auf, ob ein Kreisverkehr mit 35 Metern Durchmesser für das Verkehrsaufkommen an der Kreuzung angemessen sei oder ob man sich eine Variante mit 40 Metern noch offen halten sollte.

Hans Schöpf (Grüne) wies darauf hin, dass die Planung für die Verkehrsführung der Radfahrer stimmig sein müsse, um nicht einen Unfallschwerpunkt für den Radverkehr zu schaffen. Denn je nach Ausführung könne eine Ampelkreuzung für Radfahrer sicherer sein als ein Kreisverkehr. Albert Dick (Grüne) äußerte Bedenken, dass die Kosten am Ende höher ausfallen könnten als erwartet, zumal die Planungsgrundlage aus dem Jahr 2022 stamme.

Bürgermeisterin Rist hob hervor, dass man neben mehr Verkehrssicherheit auch aus stadtplanerischer Sicht mit einem Kreisverkehr eine ansprechende Eingangssituation vom Süden her nach Tettnang schaffe.‬