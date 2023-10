Die Erhöhung der Kitagebühren ist beschlossen. Und auch mit einer korrekten Berechnung des Anteils der Elterngebühren an den Gesamtkosten wäre die Entscheidung wohl nicht anders ausgefallen. Doch die Wirkung der irreführenden Quote ist einfach fatal.

Nicht nur, dass die Rechnung der Stadt falsch ist: Die Kennzahl ist zudem eine hochpolitische. Denn so wie es jetzt passiert ist, wird der Anteil der Tettnanger Eltern erheblich kleiner gerechnet als er es in Wirklichkeit ist. Und in einer politischen Diskussion macht das einen sehr großen Unterschied.

Ja, die Stadt ist um Qualität bemüht, ...

Natürlich: Die Stadt ist bemüht, eine gute Qualität in den Kitas anzubieten. Es gibt dort einen heilpädagogischen Fachdienst. Der Gemeinderat steht auch klar hinter dem Zuschuss für die Mittagessen an Kitas (und an Schulen) für rund 100.000 Euro jährlich. Auch dass die Kosten für die Kommunen zunehmend erdrückend werden, stellt niemand ernsthaft in Frage.

Doch gerade mit Blick auf die Relevanz des Gebührenthemas muss man sich dann auch ehrlich machen ‐ und mit realistischen Zahlen arbeiten. Und diese Möglichkeit besteht ja durchaus.

... aber dann müssen auch die Diskussionsgrundlagen stimmen

Dann kann die Stadt (wie andere ja auch) eben nur den Kostendeckungsgrad für die kommunalen Einrichtungen nennen. So wäre zumindest eine realistische Größenordnung erkennbar. Aber eine ganz falsche, fragwürdige Zahl zu nehmen, ist die schlechteste Möglichkeit.