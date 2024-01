Blaulicht, Rauch, Motordröhnen: Was neulich in der Moostraße nur eine Übung gewesen ist, war bei dem Brand der Heuballen in Bürgermoos ein Ernstfall. Die Feuerwehr Tettnang kriegt ihre Einsätze im Moment gut hin, sagt Kommandant Konrad Wolf, aber: Damit es so bleibt, brauche es Investitionen.

„Die meisten Ausgaben sind alternativlos“, sagt der Kommandant. Ein Beispiel ist die neue Drehleiter. Das kostet in der Anschaffung fast eine Million Euro. Rund zwei Jahre dauert es auch noch, bis das neue Fahrzeug da ist.

Drehleiter schon 23 Jahre alt

Für das 23 Jahre alte Fahrzeug braucht es nicht nur wegen des technischen Fortschritts Ersatz: Bestimmte Häuserhöhen sind ohne baulichen zweiten Rettungsweg nur zulässig, wenn in der Kommune eine Drehleiter vorhanden ist und die Hilfsfristen eingehalten werden können.

Einen neuen „GW-T“ (Gerätewagen Transport) braucht es auch. Im Gegensatz zum alten ist beim neuen Fahrzeug zusätzlich ein Kran installiert. Dieser soll am Einsatzort für mehr Sicherheit sorgen.

Die Feuerwehrleute müssen später in gefährlichen Situationen so nicht mehr selbst Hand anlegen: etwa wenn große Äste bei Unwettern bewegt werden müssen.

Im Feuerwehrhaus ist es eng geworden

Das Feuerwehrhaus platzt zudem aus allen Nähten. Hier sind für die kommenden Jahre auch schon Haushaltsmittel einkalkuliert. Nicht nur sind viele Spinde doppelt belegt, aus Platznot werden die Uniformen nach dem Waschen auf dem Gang getrocknet.

Eben wegen dieser räumlichen Enge sieht Wolf die geplante Erweiterung des Feuerwehrhauses als dringend an. Zumal in Teilen auch am Standort Tettnang keine Trennung von Alltagskleidung, kontaminierten Uniformen und Abgasen der Löschfahrzeuge möglich sei.

Viele Ehrenamtliche, viele Einsätze

Mit der Mannschaftsstärke scheint die Feuerwehr ein wenig aus ihrer Zentrale herausgewachsen zu sein, auch wenn das Engagement eine besondere Stärke ist. Neben den 211 aktiven Feuerwehrleuten (darunter 15 Frauen), verzeichnet die Jungfeuerwehr 65 Mitglieder und die Alterswehr 53 Mitglieder.

Die Zahl der Einsätze nimmt zu: Rund 400 Mal musste die Feuerwehr im Jahr 2023 ausrücken. Das sind hundert Einsätze mehr als im Vorjahr. Die Art der Einsätze verändert sich dabei auch.

Im letzten Jahr spielten dabei auch Unwetter eine große Rolle. Allein zu Dezemberbeginn war die Feuerwehr ganze 60 Mal im Einsatz.

Es kommt auch wiederholt zu der Situation, dass gerade bei allein wohnenden Rentnern in einer Notlage die Tür aufgemacht werden muss. Personenrettung hat die höchste Priorität. Neben 15 Türöffnungen retteten die ehrenamtlichen Helfer auch noch drei Personen vor Bränden und zehn Menschen bei Verkehrsunfällen.

Arbeitgeber machen das Ehrenamt möglich

Das sei nur durch das Entgegenkommen der Arbeitgeber möglich, betont Kommandant Wolf: „ Es herrscht durch die Bank eine große Bereitschaft, unseren Feuerwehrlern bei ihrer Aufgabe den Rücken freizuhalten.“ Dafür sei er sehr dankbar.

Wie gut die Abläufe funktionieren, stellen die Ehrenamtlichen neben dem Ernstfall immer wieder auch bei Übungen wie zuletzt in der Moosstraße unter Beweis. Zweieinhalb Stunden dauerte der Einsatz. 60 Rettungskräfte mit knapp einem Dutzend Fahrzeugen war im Einsatz.

Deshalb sind wir ständig auf der Suche nach dieser Art von Gebäude. Konrad Wolf

Weil das Haus abgerissen werden soll, war auch der Einsatz von echtem Wasser möglich. Dadurch herrschten Bedingungen wie bei einem richtigen Einsatz. Inklusive versperrrten Türen und Personenrettung mit zwei Puppen und vier Menschen. Nur der Rauch war nicht echt: Da kam Disconebel zum Einsatz.

Feuerwehrkommandant Konrad Wolf zeigte sich später zufrieden: „Die Übung lief gut, hat uns aber auch gezeigt, dass man die Abläufe eben immer wieder üben muss. Deshalb sind wir ständig auf der Suche nach dieser Art von Gebäude.“