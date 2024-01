Für die Tettnanger Theatertage im Gemeindezentrum St. Gallus gibt es noch Karten. Das Kolpingtheater bringt die K.O.mödie „Der Meisterboxer“ in drei Runden von Carl Mathern und Otto Schwarz auf die Bühne.

Premiere ist am Mittwoch, 3. Januar, um 19 Uhr. Weitere Aufführungen sind am Donnerstag und Freitag, 4. und 5. Januar, jeweils um 19 Uhr sowie am Samstag, 6. Januar, um 14 und 19 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf beim Schuhhaus Jung in der Karlstraße 26, Tettnang zu den Öffnungszeiten sowie an der Theaterkasse vor den Aufführungen.

Für das leibliche Wohl und das Strapazieren der Lachmuskeln ist bestens gesorgt. Der Eintritt kostet zehn Euro.