Könige gesucht - Sternsingeraktion soll 2024 Kindern in Not helfen

Bald ziehen sie wieder von Haus zu Haus: Die Vorbereitungen für die Sternsingeraktion in Tettnang laufen aktuell auf Hochtouren. Das Organisationsteam von Kolping Tettnang ist derzeit wieder auf der Suche nach Kindern, die im Januar als Heilige Drei Könige Spenden für Kinder in Not sammeln möchten. Und auch über engagierte Eltern, die bei der Aktion mitwirken, freuen sich die Initiatoren.

„Gemeinsam für unsere Erde, in Amazonien und weltweit“ lautet das Motto der Sternsingeraktion 2024. Die Spendengelder, die die Sternsinger in Tettnang sammeln, werden vier verschiedenen Projekten zugute kommen: Sie fließen nach Porcón in Peru, der Partnergemeinde der Tettnanger St.Gallus-Kirchengemeinde.

Ebenso kommen die Spenden dem Kinderheim Emerald Hill in Harare, Simbabwe, zugute, dem Projekt der Tettnanger Schwester Philothea Thanner. Das vierte Projekt ist Pandorga, eine Einrichtung für schwer autistische Kinder und Jugendliche in Sao Leopoldo in Brasilien. Darüber hinaus gehen die Spenden an das Projekt Steyler Mission in Indien.

Kinder dürfen zu Recht stolz sein

Die Hilfsprojekte zu unterstützen und gleichzeitig Segen und Freude in die Häuser und Herzen zu bringen, das sei das Ziel der Aktion, schreiben die Organisatoren über das Projekt.

Sie hoffen, dass viele Eltern ihre Kinder dabei unterstützen, bei der Aktion mitzumachen - die stets eine positive Erfahrung für die jungen Sternsinger sei: Das Gemeinschaftserlebnis in der Sternsingergruppe, das Lächeln der besuchten Menschen und das Wissen, Kindern in Not mit dem eigenen Einsatz geholfen zu haben, erfülle die Kinder zu Recht mit Stolz.

Der Einsatz sei gering, das gute Gefühl danach jedoch umso größer, schreiben die Organisatoren weiter. Auch von rechtlicher Seite sei an alles gedacht und die Sternsinger seien während der Aktion versichert. Ebenso freue man sich auch immer über Eltern, die selbst eine Sternsingergruppe begleiten.

Wann die Termine stattfinden

Der Termin für das Erste Kennenlernen und eine erste Probe ist am Mittwoch, 13. Dezember, von 17 bis 18 Uhr im St. Gallus Gemeindezentrum. Die nächste Probe mit Ankleiden findet dann am Samstag, 16. Dezember, von 10 bis 12 Uhr, ebenfalls im Gemeindezentrum statt.

Fototermin und Aussendung ist am Freitag, 5. Januar, ab 9 Uhr in der St.Gallus-Kirche. Die Hausbesuche finden ganztägig am 5. und 6. Januar 2024 statt. Der Sternsinger-Gottesdienst an Dreikönig ist für den 6. Januar um 10 Uhr in der St.Gallus-Kirche geplant.

Als Ansprechpartner stehen zur Verfügung: Josef Hellmann unter Telefon 0160/99365398; Marianne Scherle unter 07542/8359 und Theresa Amann unter 07542/9479625. Nähere Infos gibt es unter www. kolping-tettnang.de/sternsinger